Đại biểu tham quan, trao đổi về hình ảnh Voọc mũi hếch và công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã tại khu vực triển khai dự án.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 21-10-2026, do Tổ chức Fauna & Flora International (FFI)/Anh tài trợ, với tổng kinh phí hơn 15,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 10-2026 đến tháng 6-2030. Dự án hướng tới mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái rừng, duy trì nguyên trạng sinh cảnh sống của voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) – một trong những loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới; đồng thời góp phần bảo tồn các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm khác trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động được triển khai tại Vườn quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn và vùng đệm, tập trung tại các xã Tùng Bá, Minh Sơn, Ngọc Đường, Du Già và khu rừng xã Tùng Vài. Đây là những khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao, giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng và duy trì sinh cảnh tự nhiên của các loài hoang dã.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự án là phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn. Theo đó, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm, các nhóm bảo tồn cộng đồng và cán bộ địa phương; duy trì hoạt động tuần tra, giám sát, bảo vệ rừng. Đồng thời, ứng dụng công nghệ như hệ thống SMART, bẫy ảnh và thiết bị bay không người lái (UAV) để theo dõi quần thể voọc mũi hếch, đánh giá chất lượng sinh cảnh và phát hiện các nguy cơ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, dự án chú trọng phục hồi sinh cảnh thông qua trồng bổ sung cây bản địa, duy trì và mở rộng hệ thống vườn ươm, tăng cường kết nối các khu vực sinh sống của động vật hoang dã. Các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng được triển khai.

Dự án do FFI trực tiếp quản lý, triển khai nguồn viện trợ; Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang là chủ khoản viện trợ. Thông qua cách tiếp cận dựa vào cộng đồng, dự án kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, gìn giữ các loài động, thực vật nguy cấp, gắn bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển sinh kế bền vững tại địa phương.

Tin, ảnh: Khánh Huyền