Khởi động Dự án Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam với gói tài trợ 10 tỷ đồng

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư IMG đã tổ chức lễ ký kết tài trợ thành lập, triển khai Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam, đồng thời chính thức khởi động Dự án Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam.

Âm nhạc Việt Nam sở hữu kho tàng phong phú từ dân ca của 54 dân tộc đến các ca khúc cách mạng và tác phẩm đương đại. Tuy nhiên, phần lớn tư liệu như bản thảo viết tay, bản nhạc in, bản ghi âm, ghi hình hay tài liệu về cuộc đời tác giả hiện vẫn lưu giữ phân tán, chưa được hệ thống hóa và số hóa đồng bộ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, sự ra đời của Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam trực thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam cùng Dự án Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên một kho tàng tư liệu quý báu, đưa di sản âm nhạc đến gần hơn với công chúng trong nước, quốc tế và đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư IMG ký kết tài trợ thành lập Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam. Ảnh: BTC

Theo kế hoạch, hoạt động sưu tầm các hiện vật âm nhạc sẽ được triển khai thông qua mạng lưới chi hội nhạc sĩ, hội âm nhạc tại các tỉnh, thành phố, kết nối chặt chẽ với đội ngũ nghệ nhân và những người am hiểu di sản địa phương. Để đảm bảo giá trị khoa học, lịch sử và nghệ thuật, Hội đồng chuyên môn gồm các nhạc sĩ, nhà nghiên cứu và nghệ nhân sẽ thẩm định kỹ lưỡng mọi tư liệu trước khi công bố.

Theo Ban tổ chức, Dự án ưu tiên hợp tác với các đơn vị tư vấn thiết kế phần mềm quốc tế giàu kinh nghiệm nhằm áp dụng công nghệ hiện đại, hướng tới mức độ số hóa cao nhất. Bên cạnh chức năng lưu trữ và quảng bá, Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam còn thực hiện nhiệm vụ khai thác bản quyền, bảo vệ quyền lợi và thanh toán tác quyền cho tác giả; qua đó tạo nguồn kinh phí hỗ trợ các nhạc sĩ, chi hội sáng tác và duy trì hoạt động của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Toàn bộ nguồn thu được cam kết chỉ sử dụng cho mục đích phát triển âm nhạc Việt Nam, hướng tới mô hình vận hành bền vững.

Về nguồn lực tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư IMG cam kết tài trợ tối đa 10 tỷ đồng trong thời hạn tối đa 3 năm để thành lập Trung tâm, xây dựng hệ thống công nghệ, tổ chức nhân sự và vận hành giai đoạn đầu.

Sau khi hoàn thiện giai đoạn xây dựng ban đầu, Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam sẽ từng bước đi vào hoạt động và liên tục mở rộng dữ liệu, mở ra hành trình dài hạn với sự chung tay của giới chuyên môn, đơn vị công nghệ, các địa phương và cộng đồng yêu nhạc nhằm gìn giữ sức sống mới cho âm nhạc Việt Nam.