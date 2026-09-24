Sáng 24/9, tại trụ sở Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình khởi động Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo" và Lễ ký kết đối tác đồng hành chiến lược giữa VCCI và Tập đoàn TH đã chính thức diễn ra.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Sự kiện đánh dấu bước chuyển chiến lược trong phương thức cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Theo đó, dịch chuyển từ việc tiếp nhận và giải quyết vướng mắc đơn lẻ sang thiết lập cơ chế phản biện thể chế độc lập, bám sát các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ về tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế.

Khai mạc sự kiện, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI ghi nhận, ở những tháng cuối năm 2026, nền kinh tế đang đứng trước áp lực lớn phải bứt tốc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội mang tính bản lề. Thực tiễn cho thấy, tăng trưởng dài hạn và mục tiêu đạt mức hai con số trong giai đoạn 2026 – 2030 không thể chỉ phụ thuộc vào việc huy động thêm nguồn vốn hay sức lao động. Một phần rất lớn của dư địa tăng trưởng đang nằm ở việc giải phóng các nguồn lực bị mắc kẹt bởi rào cản cơ chế, thủ tục hành chính và khâu thực thi.

Nhận thức rõ điểm nghẽn này, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã liên tiếp ban hành nhiều quyết sách quan trọng. Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra hồi tháng 7/2026, chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng" đã được nhấn mạnh như một định hướng xuyên suốt. Cụ thể hóa định hướng này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 394/TB-VPCP và Nghị quyết số 216/NQ-CP, giao nhiệm vụ quyết liệt trong việc thiết lập các cơ chế hiệu quả để nắm bắt thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và kiến tạo một môi trường đầu tư minh bạch.

Việc thực thi khẩn trương các nghị quyết của Chính phủ đòi hỏi một công cụ đủ mạnh, đủ khách quan để đo lường độ trễ từ văn bản chính sách đến thực tế doanh nghiệp. Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo" ra đời trong bối cảnh đó, đóng vai trò như một cơ chế thực chứng để đưa các chủ trương vĩ mô đi vào đời sống kinh tế, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Phân tích về sự thay đổi phương thức tiếp cận của cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: "Chúng ta chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy 'tháo gỡ khó khăn' đơn thuần sang tư duy 'kiến tạo phát triển'. Tháo gỡ khó khăn là chữa bệnh, là giải quyết các vướng mắc vụ việc mang tính đơn lẻ. Nhưng 'Kiến tạo phát triển' là phòng bệnh, là xây dựng một hệ sinh thái thể chế lành mạnh, nơi chính sách được sinh ra từ hơi thở của thực tiễn, phục vụ cho sự phát triển dài hạn của thị trường".

Lễ ký kết đối tác đồng hành chiến lược giữa VCCI và Tập đoàn TH. Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tổ công tác thường trực của Đề án đã được hình thành ngay từ tháng 7/2026. VCCI cam kết chuyển đổi trạng thái từ "đối thoại" sang "hành động quyết liệt". Những phản ánh từ doanh nghiệp sẽ không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận vào các bản báo cáo, mà được Tổ công tác cùng mạng lưới chuyên gia phân tích, chuyển hóa thành các đề xuất sửa đổi cụ thể cho từng điều khoản, nghị định, thông tư. Các kết quả này sẽ được bám sát và báo cáo trực tiếp tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính nhằm tạo cơ sở xử lý dứt điểm.

Sự vận hành của một đề án mang tầm vóc chiến lược, đòi hỏi tính chuyên môn pháp lý cao, không thể thiếu sự tham gia trực tiếp của khu vực kinh tế tư nhân. Sự đồng hành của Tập đoàn TH trong vai trò đối tác sáng lập, tài trợ chiến lược cho Đề án mang lại một góc nhìn mới về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). Thay vì chỉ kiến nghị giải quyết khó khăn nội tại, các doanh nghiệp lớn đang đóng góp trực tiếp nguồn lực, dữ liệu và tri thức quản trị để xây dựng năng lực chung cho toàn nền kinh tế.

Đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tại lễ ký kết, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH chia sẻ góc nhìn thực tiễn, nguồn tài trợ cho đề án không nên chỉ được nhìn nhận là nguồn lực tài chính. Điều quan trọng hơn là huy động được nguồn lực xã hội, tri thức chuyên gia, dữ liệu thực tiễn... nhằm hỗ trợ VCCI xây dựng Tổ công tác thường trực... Đối với các cơ quan Trung ương, đề án có thể đóng vai trò như một 'hệ thống cảm biến' của nền kinh tế. Qua những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ quan hoạch định chính sách có thể nhìn thấy chính sách đang vận hành như thế nào trong đời sống thực tế, đâu là khoảng cách giữa chủ trương và thực thi.

Lễ ký kết đối tác đồng hành chiến lược giữa VCCI và Tập đoàn TH. Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Kỳ vọng vào tính hiệu quả của đề án, đại diện Tập đoàn TH cho rằng nền kinh tế hiện nay không thiếu tiếng nói phản ánh của doanh nghiệp, mà thiếu một cơ chế đủ mạnh để phân tích, phản biện và theo đuổi vấn đề đến cùng. Do đó, đề án cần thể hiện bằng ba sự chuyển dịch cốt lõi: Từ tiếp nhận kiến nghị sang chủ động phát hiện vấn đề; Từ tháo gỡ từng khó khăn sang kiến tạo môi trường phát triển; Và từ đối thoại sang hành động quyết liệt, có kết quả đo lường được.

Đề án được kỳ vọng sẽ mang lại giá trị thực chứng cho chính quyền địa phương, giúp công tác cải cách hành chính được đo lường cụ thể, xác định rõ doanh nghiệp đang vướng mắc ở thủ tục nào, khâu nào và do nguyên nhân gì. Khi dữ liệu phản ánh đủ minh bạch và chất lượng, quá trình đối thoại công - tư sẽ vượt qua những lời phàn nàn chung chung để trở thành các giải pháp thể chế mang tính hệ thống.

Sự cộng hưởng giữa chủ trương kiến tạo của Chính phủ, năng lực tập hợp của VCCI và nguồn lực thực tiễn từ các doanh nghiệp như Tập đoàn TH đang tạo ra một động lực mới. "Lắng nghe để Kiến tạo" không đơn thuần là sự ra đời của một kênh tiếp nhận kiến nghị mới, mà được kỳ vọng trở thành một địa chỉ tin cậy – nơi những vướng mắc của thực tại được phân tích, chuyển hóa thành tri thức và hành động, đóng góp trực tiếp vào tiến trình cải cách môi trường kinh doanh quốc gia./.