Khởi động cuộc thi viết 'Người mở đường số nơi bản làng' năm 2026

Ngày 22-10, cuộc thi viết “Người mở đường số nơi bản làng năm 2026”, do Báo Giáo dục và Đào tạo tổ chức, chính thức được khởi động.

Chính thức phát động Cuộc thi “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026. Ảnh: ĐT

Nhân vật được phản ánh trong tác phẩm dự thi có thể là người dân, già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, cán bộ cơ sở, giáo viên, học sinh, đoàn viên, hội viên, doanh nhân, thành viên hợp tác xã, kỹ thuật viên, cán bộ lực lượng vũ trang và những cá nhân khác có đóng góp cho cộng đồng. Nhân vật không nhất thiết là người dân tộc thiểu số, nhưng cần trực tiếp hỗ trợ cộng đồng tại địa bàn.

Nội dung tác phẩm tập trung vào các mô hình, sáng kiến ứng dụng công nghệ trong đời sống. Đó có thể là việc hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị số, internet, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử; ứng dụng công nghệ trong dạy học, xóa mù chữ, bảo tồn tiếng nói, chữ viết và văn hóa dân tộc; ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm OCOP, phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao thu nhập.

Cuộc thi cũng khuyến khích các tác phẩm phản ánh những cách làm mới trong phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý, hòa giải ở cơ sở, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng; xây dựng điểm hỗ trợ công nghệ thông tin, thôn thông minh, tổ công nghệ số cộng đồng; ứng dụng nền tảng số để xây dựng thương hiệu sản phẩm truyền thống, mở rộng thị trường và kết nối nguồn lực giải quyết những vấn đề thiết thực tại địa phương.

Theo đại diện Ban Tổ chức, điều quan trọng của cuộc thi là nhìn nhận chuyển đổi số từ phía người dân, làm rõ sáng kiến được thực hiện nhằm giải quyết khó khăn gì, ai được hưởng lợi, đời sống thay đổi ra sao và cách làm có khả năng duy trì, nhân rộng hay không.

Ban Tổ chức đề cao việc tôn trọng nhân vật, bản sắc văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc. Người viết cần tìm hiểu đúng bối cảnh, sử dụng hình ảnh, thông tin phù hợp và tránh những mô tả chung chung gây định kiến. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng công nghệ mà còn là chủ thể sáng tạo, lựa chọn và triển khai những giải pháp phù hợp với cộng đồng.

Tác phẩm dự thi thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phải có bản dịch hoặc giải nghĩa tiếng Việt. Ban Tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm của mỗi tác giả. Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) không được sử dụng để giả lập nhân vật, bối cảnh thực tế; chỉ được hỗ trợ sửa chính tả, phiên âm, dịch thuật và phải khai báo đầy đủ khi gửi bài.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm đến hết ngày 30-11-2026.