Khởi động cuộc thi trực tuyến 'Chọn nghề, chọn tương lai' 2026

Chiều 22/10, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, chọn tương lai” và Cuộc thi viết “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026.

Dự buổi lễ có ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT); ông Doãn Hồng Hà, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ GD&ĐT; nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi, cùng đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại nhấn mạnh, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao, đồng thời đặt ra yêu cầu cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đào tạo.

Từ yêu cầu đó, Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, Chọn tương lai” năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nhân lực, tạo việc làm, xây dựng sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Trần Thanh Đạm - Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên phát biểu tại lễ phát động.

Theo nhà báo Triệu Ngọc Lâm, chọn nghề là quyết định quan trọng, đòi hỏi người học hiểu bản thân, hiểu nghề, nắm rõ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và triển vọng việc làm. Cuộc thi không chỉ khuyến khích người học, nhà giáo, cán bộ cơ sở giáo dục nghề nghiệp chia sẻ trải nghiệm, mà còn lan tỏa những câu chuyện chân thực về hành trình chọn nghề, theo đuổi và làm chủ nghề nghiệp, góp phần khẳng định giáo dục nghề nghiệp là hướng đi thiết thực để phát triển bản thân và tham gia thị trường lao động.

Năm 2026, Cuộc thi tập trung vào 3 nhóm ngành: Công nghệ số và sáng tạo số; Kỹ thuật, công nghệ và sản xuất xanh - thông minh; Dịch vụ hiện đại và chăm sóc con người. Các video dự thi cần làm rõ lý do chọn nghề, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, cơ hội việc làm, khả năng phát triển và đóng góp của nghề đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng, tránh giới thiệu chung chung hoặc chỉ nhấn mạnh thu nhập, sức hấp dẫn nhất thời.

Cuộc thi ưu tiên những câu chuyện về chuyển dịch lao động, phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo và tạo sinh kế bền vững tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; chú trọng người lao động nông thôn, phụ nữ, người khuyết tật và các hộ nghèo, cận nghèo.

Thông qua các video chân thực, sáng tạo, Cuộc thi góp phần nâng cao hiệu quả hướng nghiệp, tuyển sinh, kết nối cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa mô hình hay, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, kỹ năng và việc làm, nhất là tại các địa bàn khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, chọn tương lai” năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, thanh niên cần chủ động lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường; gia đình, nhà trường và xã hội đóng vai trò định hướng, hỗ trợ.

Theo ông, giáo dục nghề nghiệp phải gắn với việc làm thực chất và sinh kế bền vững, với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng. Trước tác động của chuyển đổi số, AI và kinh tế xanh, người lao động trẻ cần được trang bị tay nghề, tư duy số, khả năng ứng dụng AI có trách nhiệm, kỹ năng hợp tác, giải quyết vấn đề và tinh thần học tập suốt đời. Chất lượng đào tạo cần được đánh giá qua năng lực làm việc thực tế, khả năng thích ứng và thu nhập của người học sau tốt nghiệp.

Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại thông tin về thể lệ cuộc thi viết 'Người mở đường số nơi bản làng'.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức Cuộc thi, ông Trần Thanh Đạm kỳ vọng các tác phẩm sẽ phản ánh chân thực trải nghiệm học nghề, hành trình vượt khó và khẳng định bản thân của người học, qua đó giúp thanh niên hiểu rõ cơ hội, thách thức và chủ động chuẩn bị hành trang bước vào thị trường lao động.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam có tác phẩm phù hợp với thể lệ. Thí sinh có thể dự thi cá nhân hoặc theo nhóm từ 2-5 thành viên, lựa chọn một trong ba hạng mục: Công nghệ số và sáng tạo số; Kỹ thuật, công nghệ và sản xuất xanh - thông minh; Dịch vụ hiện đại và chăm sóc con người.

Video dài 1-1 phút 30 giây, định dạng MP4/MOV, độ phân giải Full HD (1080p), dung lượng tối đa 300MB. Thí sinh được sử dụng công cụ AI hỗ trợ kỹ thuật nhưng phải khai báo, không dùng AI giả mạo người thật, thông tin hoặc số liệu.

Tác phẩm được nộp trực tuyến tại chuyên trang Cuộc thi: https://chonnghechontuonglai.vn/. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026.

Phát động Cuộc thi viết “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026

Chiều 22/10, Báo Giáo dục và Thời đại phát động Cuộc thi “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026.

Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những cá nhân, tập thể có đóng góp thiết thực trong chuyển đổi số, phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh người thật, việc thật, những sáng kiến, mô hình hiệu quả trong hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số, tiếp cận dịch vụ công, ứng dụng công nghệ vào giáo dục, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm và phát triển du lịch cộng đồng. Ban Tổ chức không tiếp nhận tác phẩm chỉ giới thiệu chủ trương, chính sách hoặc báo cáo thành tích mà thiếu nhân vật, hành động và kết quả cụ thể.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Tác phẩm viết bằng tiếng Việt, kèm 3-5 ảnh chất lượng tốt có chú thích rõ ràng; bảo đảm tính chính xác, trung thực và tuân thủ quy định về quyền tác giả, sử dụng công cụ AI.

Thời gian nhận bài từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026. Tác giả gửi tác phẩm trực tuyến tại chuyên trang Cuộc thi: http://nguoimoduongso.vn/.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 15 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 10 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức xem xét trao các giải phụ và giải Nhân vật xuất sắc, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.