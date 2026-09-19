Khởi động cuộc thi 'Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc'

Cuộc thi hướng tới tìm kiếm, đào tạo và phát triển các tài năng âm nhạc trẻ trên phạm vi cả nước

Chương trình hướng tới việc phát hiện những gương mặt có năng khiếu âm nhạc, đồng thời tạo môi trường để các tài năng trẻ được học hỏi, rèn luyện và từng bước trưởng thành trên sân khấu.

Cuộc thi do Công ty Cổ phần Media Tân Thành An phối hợp với Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật tổ chức sản xuất, với sự đồng hành của Dự án Thư viện “Nâng cánh ước mơ” (Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng).

Được xây dựng theo mô hình truyền hình thực tế, chương trình dự kiến ghi hình toàn bộ quá trình tuyển chọn, tập luyện, đào tạo và tranh tài của thí sinh để phát sóng trên truyền hình cùng các nền tảng số.

Khán giả vì thế có thể gặp những giọng ca trẻ không chỉ trên sân khấu, mà còn trong những khoảnh khắc tập luyện, nỗ lực và hoàn thiện chính mình.

Cuộc thi được triển khai trên phạm vi cả nước, với hoạt động tuyển chọn thí sinh tại ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Thông qua các vòng thi, thí sinh có cơ hội được tiếp cận với môi trường biểu diễn, rèn luyện kỹ năng thanh nhạc, phong cách sân khấu và khả năng làm chủ phần trình diễn

Các thí sinh được chia thành ba bảng theo độ tuổi. Bảng Nhi đồng dành cho các em từ 5 đến 12 tuổi; Bảng Thiếu niên dành cho thí sinh từ 13 đến 18 tuổi; Bảng Đoàn viên dành cho những người trẻ từ 19 đến 30 tuổi.

Cách phân chia này tạo điều kiện để mỗi nhóm thí sinh được đánh giá trên những tiêu chí phù hợp với đặc điểm giọng hát, khả năng biểu diễn và quá trình phát triển nghệ thuật của mình.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở quan niệm về một cuộc thi âm nhạc không dừng lại ở việc tìm ra những giọng hát nổi bật. Qua từng vòng thi, thí sinh có cơ hội được rèn luyện thanh nhạc, làm quen với sân khấu, trau dồi phong cách biểu diễn và học cách làm chủ phần trình diễn của mình.

Mỗi vòng thi vì thế được kỳ vọng sẽ là một bước tiến, để những giọng ca trẻ hiểu hơn về âm nhạc, về sân khấu và về chính khả năng của mình.

Âm nhạc của cuộc thi được định hướng trên một phổ khá rộng. Những ca khúc viết về quê hương, đất nước, con người Việt Nam và tình cảm gia đình sẽ song hành cùng các dòng nhạc trẻ, sôi động, phù hợp với từng nhóm tuổi.

Sự đan xen giữa những giá trị âm nhạc giàu tính truyền thống và hơi thở đương đại mở ra khoảng không để mỗi thí sinh tìm thấy màu sắc riêng. Một giọng hát có thể kể câu chuyện về quê hương bằng sự trong trẻo của tuổi thơ; một giọng ca khác có thể lựa chọn nhịp điệu trẻ trung để thể hiện cá tính và năng lượng của thế hệ mình.

Ban Tổ chức kỳ vọng sự đa dạng ấy sẽ tạo nên màu sắc riêng cho chương trình, đồng thời đưa cuộc thi đến gần hơn với khán giả trẻ.

Ban Giám khảo cuộc thi

NSND Thanh Ngoan sẽ đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Giám khảo. Hội đồng Giám khảo còn có Nhà báo Bùi Việt Cường, CEO Châu Loan cùng các ca sĩ, nghệ sĩ và những người hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn.

Sự hiện diện của những người làm nghề được kỳ vọng mang đến cho cuộc thi thêm chiều sâu chuyên môn. Bên cạnh việc đánh giá phần thi, các thành viên Hội đồng Giám khảo sẽ tư vấn, định hướng chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm với thí sinh trong quá trình tham dự.

Với cách tiếp cận ấy, sân khấu của cuộc thi được đặt trong một không gian rộng hơn: nơi các bạn trẻ vừa thể hiện năng lực, vừa học hỏi để tiến bộ qua từng vòng thi. Yếu tố đào tạo được đặt song hành với kết quả thi, tạo thêm cơ hội để những giọng ca trẻ tiếp tục phát triển sau khi bước ra khỏi sân khấu cuộc thi.

Mô hình truyền hình thực tế tạo cho Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc một cấu trúc gần gũi với khán giả đương đại. Hành trình của thí sinh không được kể bằng riêng những phút giây tranh tài, mà còn qua quá trình chuẩn bị, tập luyện và thay đổi.

Khán giả có thể chứng kiến một giọng hát còn vụng về ở những ngày đầu dần trở nên tự tin hơn; một thí sinh chưa làm chủ sân khấu học cách kiểm soát cảm xúc, hình thể và phong cách biểu diễn; những nỗ lực phía sau ánh đèn cũng trở thành một phần của câu chuyện âm nhạc.

Từ nhiều vùng miền, những giọng ca mới sẽ có cơ hội gặp nhau trên cùng một sân khấu

Các hoạt động tuyển chọn, tập luyện, đào tạo và tranh tài dự kiến được ghi hình để phát sóng trên truyền hình và các nền tảng số. Cấu trúc ấy cũng tạo thêm không gian tương tác với công chúng, đồng thời mở rộng cơ hội để những tài năng trẻ đến từ nhiều địa phương được biết đến rộng rãi hơn.

Giá trị mà cuộc thi hướng tới nằm ở những bước đi tiếp theo của các thí sinh. Một sân chơi âm nhạc trên quy mô toàn quốc có thể mở ra cơ hội để các em và các bạn trẻ tiếp tục được đào tạo chuyên môn, làm quen với môi trường biểu diễn chuyên nghiệp và từng bước định hình con đường hoạt động nghệ thuật.

Từ nhiều vùng miền, những giọng ca mới sẽ có cơ hội gặp nhau trên cùng một sân khấu. Có thể sẽ có những cái tên được khán giả nhớ đến ngay sau cuộc thi, cũng có những giọng hát cần thêm thời gian để trưởng thành.

Nhưng với mỗi thí sinh, việc được đứng trên sân khấu, được hát, được lắng nghe và được học hỏi đã là một phần quan trọng của hành trình khám phá năng lực nghệ thuật.

Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc được kỳ vọng trở thành một không gian âm nhạc dành cho thế hệ trẻ, nơi những thanh âm mới được cất lên, được nuôi dưỡng và có cơ hội tìm thấy con đường riêng trong đời sống nghệ thuật.