Khởi động cuộc thi tiếng Anh cho sinh viên các cơ quan Đảng Trung ương

Các đồng chí đại diện Ban tổ chức và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khởi động Cuộc thi. (Ảnh: LINH PHAN)

Cuộc thi là hoạt động cụ thể hóa chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026 của Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, nhằm tạo sân chơi học tập bổ ích, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, mở rộng kiến thức, hiểu biết về hội nhập quốc tế; đồng thời khuyến khích tinh thần chủ động học tập, rèn luyện ngoại ngữ trong sinh viên.

Theo Phó Bí thư Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Xuân Khôi, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tiếng Anh là phương tiện quan trọng giúp người trẻ tiếp cận tri thức, mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc và giao lưu quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khôi phát biểu khai mạc Cuộc thi. (Ảnh: LINH PHAN)

Việc chủ động trau dồi ngoại ngữ giúp sinh viên nâng cao năng lực học tập, phát triển tư duy và chuẩn bị hành trang đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Từ đó, Cuộc thi được triển khai với mục tiêu tạo môi trường để sinh viên rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh, thúc đẩy tinh thần tự học, tự nghiên cứu và mở rộng hiểu biết về Việt Nam, thế giới và hội nhập quốc tế.

Đối tượng dự thi là toàn bộ sinh viên đang học tập tại các cơ sở Đoàn trường học trong hệ thống các cơ quan Đảng Trung ương. Hình thức thi là dạng trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng số.

Cuộc thi diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 22/12 tới đây, được chia thành 4 đợt tranh tài tương ứng với 4 chủ đề: “Lịch sử, dân tộc Việt Nam”, “Kinh tế, văn hóa và xã hội”, “Hội nhập quốc tế”, “Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin".

Đại diện Ban tổ chức thăm, động viên các thí sinh tranh tài hưởng ứng tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Thông qua Cuộc thi, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương mong muốn tiếp tục lan tỏa phong trào học tập tiếng Anh trong sinh viên, thúc đẩy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế. Đây cũng là dịp để các cơ sở thuộc Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tăng cường hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực ngoại ngữ, mở rộng tri thức, rèn luyện kỹ năng và chủ động thích ứng với yêu cầu của thời đại.

Với tinh thần chủ động học tập, tích cực rèn luyện và sẵn sàng hội nhập, Cuộc thi kỳ vọng thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tạo sức lan tỏa trong các cơ sở Đoàn trực thuộc; qua đó góp phần xây dựng thế hệ sinh viên năng động, tự tin, bản lĩnh, có tri thức, năng lực ngoại ngữ và khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.