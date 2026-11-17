Cuộc thi tôn vinh di sản áo dài Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là cuộc thi cấp Quốc gia do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Công ty Q-Talent thực hiện, với mong muốn tôn vinh chiếc áo dài Việt Nam, là một trong những sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang nhiều thông điệp cuộc sống, hoạt động của cộng đồng, đặc biệt là đối với công chúng yêu thích áo dài.

Cuộc thi đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đồng ý chấp thuận tổ chức theo Giấy phép số 1992/ SVHTTDL- NTCNVH, ngày 12/10/2026.

Cuộc thi nhằm tìm ra những cô gái có khả năng làm Đại sứ áo dài.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm ra những người đẹp có khả năng đảm đương vai trò Đại sứ áo dài, vừa có kỹ năng trình diễn, vừa có phẩm chất, năng lực, kiến thức để quảng bá, giới thiệu một sản phẩm văn hóa đã in sâu vào trong tiềm thức của người Việt, là tinh hoa văn hóa của dân tộc.

Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với tà áo dài truyền thống; góp phần gìn giữ, quảng bá các giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt nữ tiêu biểu về nhan sắc, tri thức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng; có khả năng truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu áo dài và di sản văn hóa Việt Nam.

Ban tổ chức và ê-kíp thực hiện cuộc thi.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ Việt Nam mà còn là cầu nối quảng bá du lịch và văn hóa. Thông qua nghệ thuật trình diễn, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam sẽ được lan tỏa nhiều hơn tới bạn bè quốc tế.

Ban tổ chức cũng cho biết, không chỉ là một cuộc thi nhan sắc đơn thuần, cuộc thi còn là một hành trình khám phá và tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của tà áo dài Việt khi khuyến khích thí sinh yêu thích và hiểu biết sâu sắc về di sản văn hóa dân tộc, để thể hiện khả năng, sự tự tin và trí tuệ của mình. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của áo dài như một biểu tượng văn hóa và di sản quý giá của Việt Nam.

Vòng chung kết sẽ diễn ra vào cuối năm nay và đầu năm 2027.

Theo công bố từ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam - đơn vị tổ chức, bắt đầu từ ngày 12/10, cuộc thi "Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam" 2027 chính thức mở cổng đăng ký tuyển sinh, tìm kiếm những người đẹp có vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, bản lĩnh, phong thái và tình yêu đối với các giá trị văn hóa Việt Nam; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh áo dài như một biểu tượng giàu bản sắc trong dòng chảy văn hóa đương đại.

Ban tổ chức khuyến khích các nữ công dân có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài, có độ tuổi từ 18- 27 tuổi, có chiều cao từ 1m65 trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên không qua phẫu thuật thẩm mỹ, chưa qua chuyển đổi giới tính, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, chưa lập gia đình, đăng ký kết hôn hay sinh con, có lý lịch trong sạch, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, không có tiền án, tiền sự… tham gia cuộc thi.

Ban tổ chức sẽ ưu tiên tuyển chọn hoặc xét đặc cách vào vòng trong đối với thí sinh đã đạt các danh hiệu Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp tại các cuộc thi cấp tỉnh.

Thể lệ, hướng dẫn đăng ký và lịch trình cuộc thi được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Ban tổ chức.

Vòng sơ khảo của cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 20/12; Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 28/12/2026 đến ngày 2/1/2027, tại Không gian Văn hóa Việt- Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, số 16 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.