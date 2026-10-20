Khởi động chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12

Các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Ảnh: Công Nghĩa

Đây là chương trình hướng nghiệp đầu tiên, khởi động mùa tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố Đồng Nai trong năm học 2026-2027.

Chương trình do Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam (Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hội Giáo dục Nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai tổ chức.

Học sinh đặt câu hỏi với các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp. Ảnh: Công Nghĩa

Chương trình nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tiếp cận, khám phá và lựa chọn ngành, chuyên ngành phù hợp với năng lực, sở thích, cũng như điều kiện kinh tế gia đình. Đồng thời, hoạt động này giúp các em học sinh nắm bắt kịp thời các xu hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên số và nhu cầu thực tế của thị trường lao động hiện nay.

Việc được định hướng nghề nghiệp sớm là cần thiết cho học sinh lớp 12. Ảnh: Công Nghĩa

Tại chương trình, các chuyên gia thuộc Ban tư vấn hướng nghiệp chung và Ban tư vấn tâm lý - kỹ năng đã trực tiếp trao đổi, cung cấp cho học sinh nhiều thông tin thiết thực. Các nội dung trọng tâm được chia sẻ bao gồm: định hướng học tập - chọn nghề - chọn trường trong kỷ nguyên số; tìm hiểu hệ thống đào tạo từ trung cấp đến đại học, hệ thống đào tạo liên thông và các chương trình giáo dục quốc tế. Bên cạnh đó, bám sát chuyên đề khám phá nghề nghiệp trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cũng được lắng nghe dự báo về nguồn nhân lực, thị trường lao động thời kỳ công nghệ số và cách chuẩn bị hành trang nghề nghiệp bền vững thông qua chỉ số sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Các em học sinh ghi chép nội dung hướng nghiệp để nghiên cứu lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân. Ảnh: Công Nghĩa

Chuỗi Chương trình Hướng nghiệp năm học 2026-2027 tại thành phố Đồng Nai nằm trong kế hoạch tổng thể được triển khai từ ngày 13-10 đến ngày 12-11-2026. Hoạt động ý nghĩa này góp phần quan trọng hỗ trợ các cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh THPT trên địa bàn.