Khởi động chương trình trang bị kỹ năng an toàn số cho học sinh

Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình triển khai tại 10 trường học thuộc 5 tỉnh, thành phố từ nay đến tháng 12/2026. Chương trình do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), TikTok và MSD United Way Vietnam đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh mạng, Bộ Công an, cùng sự phối hợp của các đơn vị liên quan.

Hướng tới học sinh trung học cơ sở, chương trình tập trung vào ba nội dung: An toàn số, Sức khỏe số và Thiếu niên nói. Thông qua các hoạt động tương tác, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng ứng phó với những nguy cơ như tin giả, lừa đảo trực tuyến và bắt nạt trên mạng.

Phát biểu tại lễ khởi động, Đại tá Hà Văn Bắc - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, nhấn mạnh không thể bảo vệ trẻ em bằng cách ngăn các em tiếp cận không gian mạng, mà cần trang bị “kháng thể số”, gồm kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện rủi ro và bản lĩnh tự chủ khi tham gia môi trường trực tuyến.

Đại tá Hà Văn Bắc cũng khuyến nghị học sinh thực hiện ba nguyên tắc: kiểm chứng thông tin trước khi tin tưởng, thận trọng khi chia sẻ để bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô hoặc lực lượng chức năng khi gặp tình huống bất an.

Sau điểm khởi đầu tại Hà Nội, “Teen Safety School Tour 2026” dự kiến tiếp tục đến các trường học ở Lào Cai, Quảng Trị, Đà Nẵng và TP.HCM, hướng tới nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn số cho hàng nghìn học sinh và giáo viên.

Các em học sinh diễn tiểu phẩm. Ảnh: Lan Anh

Giao lưu trực tiếp giữa học sinh và đại sứ đồng hành của chương trình. Ảnh: Lan Anh