Khởi động chương trình thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục năm 2026

Lễ Biểu dương Sáng kiến giáo dục thông minh năm 2026 dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Hà Nội vào ngày 20/11/2026 tại Hà Nội.

Chương trình Diễn đàn Công nghệ và Chuyển đổi số giáo dục – EDTECH VIETNAM 2026 và Biểu dương Sáng kiến giáo dục thông minh – SEI Awards 2026 chính thức khởi động, hướng đến thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Chương trình do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI) phối hợp với Mạng lưới Rồng Xanh Toàn Cầu và Công ty Cổ phần Phát triển Báo Sáng tổ chức, dưới sự chỉ đạo, bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Được tổ chức thường niên từ năm 2023, chương trình hướng đến biểu dương, thúc đẩy các thành tựu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục trên phạm vi toàn quốc.

TS. Nguyễn Thị Bích Lan, Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Trưởng ban Tổ chức chương trình, cho biết sự kiện khuyến khích ứng dụng rộng rãi công nghệ số và công nghệ thông tin – truyền thông (ICT), đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Blockchain, Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp MOOCs trong quản lý giáo dục, quản trị nhà trường, dạy và học. Qua đó, chương trình góp phần tối ưu hóa hoạt động giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng quản lý và năng lực số cộng đồng.

EDTECH VIETNAM 2026 dự kiến tổ chức các hoạt động trưng bày mô hình giáo dục thông minh, giải pháp công nghệ trong chuyển đổi số giáo dục và hội thảo chuyên đề về công nghệ, chuyển đổi số. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động Biểu dương Sáng kiến giáo dục thông minh (SEI Awards) với ba hạng mục.

Cụ thể, Môi trường giáo dục của năm tôn vinh các tổ chức, trường học ứng dụng công nghệ số để đổi mới môi trường học tập, thúc đẩy sáng tạo và phát triển bền vững. Sáng tạo giáo dục của năm/Nhà lãnh đạo giáo dục đổi mới sáng tạo ghi nhận các sáng kiến, cá nhân, tổ chức và mô hình hiệu quả trong ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. Trong khi đó, Ảnh hưởng giáo dục của năm dành cho các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số và dự án có khả năng tạo tác động tích cực đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.

Lễ Biểu dương Sáng kiến giáo dục thông minh năm 2026 dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Hà Nội vào ngày 20/11/2026 tại Hà Nội.

Ban tổ chức mời các đơn vị, nhà trường và doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia, đồng thời kêu gọi các đơn vị đồng hành, tài trợ chương trình. Hạn cuối nhận hồ sơ là trước ngày 5/11/2026.

Hồ sơ được tiếp nhận qua đường bưu điện tại địa chỉ B17, số 9A, ngõ 181 đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, Hà Nội; hoặc tầng 8, tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Email: edtechvietnam.awards@gmail.com hoặc edtech@vidti.org.vn.