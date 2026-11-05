Khởi động chương trình kỹ năng 'Tư duy ngôn ngữ - Tự tin học tiếng Anh' cho học sinh tiểu học

ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh, chuyên gia tâm lý – kỹ năng chia sẻ trong chương trình

Mở đầu hoạt động, ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh, chuyên gia tâm lý – kỹ năng, khuấy động không khí bằng những câu hỏi về việc hình thành thói quen học tập tích cực.

Không khí sân trường nhanh chóng trở nên sôi nổi khi nhiều học sinh liên tục giơ tay tranh lượt trả lời, mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ. Những câu trả lời hồn nhiên, tiếng cười và sự cổ vũ của bạn bè tạo nên không khí hào hứng. Những phần quà nhỏ dành cho học sinh trả lời đúng cũng góp phần khuyến khích các em chủ động tham gia.

Theo ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh, học ngoại ngữ không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ từ vựng hay cấu trúc ngữ pháp mà còn đòi hỏi khả năng tập trung, tư duy, liên kết kiến thức, thực hành thường xuyên và duy trì động lực.

Một học sinh có thói quen học tập tốt sẽ dễ dàng duy trì việc luyện tập mỗi ngày, biết tập trung sẽ tiếp nhận kiến thức hiệu quả hơn, có tính tự giác sẽ chủ động thực hành thay vì chờ đợi sự nhắc nhở. Đặc biệt, kỹ năng tự học giúp các em tiếp tục mở rộng vốn ngoại ngữ ngay cả khi không ở trong lớp học.

Tiếp nối chương trình, cô Phan Ngọc Thanh Nguyên, giáo viên DOL IELTS Đình Lực, người đạt 8.0 IELTS Overall và 8.5 IELTS Speaking, TESOL - Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh - đã giới thiệu phương pháp học tiếng Anh Linearthinking thông qua những ví dụ trực quan, gần gũi với đời sống.

Với phương pháp này, thay vì học từng từ vựng riêng lẻ, học sinh được hướng dẫn liên kết các từ thành câu chuyện hoặc tình huống cụ thể để tăng khả năng ghi nhớ.

Chẳng hạn, khi học nhóm từ chỉ các căn phòng trong nhà, các em có thể hình dung hành trình đi học về: Từ Garage (nhà xe) vào Living room (phòng khách) xem hoạt hình, rồi xuống Kitchen (nhà bếp) xem mẹ nấu cơm…

Tương tự, với chủ đề sinh nhật, học sinh được kết nối các từ Balloons (bong bóng), Presents (quà tặng), Birthday Cake (bánh sinh nhật), Candle (nến) và Make a wish (ước nguyện) thành một câu chuyện về quá trình chuẩn bị và tổ chức bữa tiệc.

Cách học thông qua liên tưởng giúp từ vựng gắn với hình ảnh, ngữ cảnh cụ thể, từ đó hỗ trợ các em ghi nhớ tự nhiên hơn.

Bên cạnh kỹ năng liên kết từ vựng, cô Nguyên còn hướng dẫn học sinh cách nhận diện cấu trúc câu thông qua hình ảnh ví von “đôi mắt thần soi cấu trúc”. Theo đó, các em tập trung xác định những thành phần chính như chủ ngữ, động từ để hiểu đúng ý nghĩa câu, tránh nhầm lẫn khi gặp những từ có nhiều nghĩa hoặc cấu trúc ngữ pháp phức tạp.

Trong 60 phút diễn ra chương trình, nhiều câu hỏi bằng tiếng Anh được đưa ra để học sinh thực hành và tương tác trực tiếp. Không khí càng thêm sôi nổi khi các em mạnh dạn trả lời, kể cả khi chưa chắc chắn về đáp án. Ban tổ chức cũng dành những phần quà như bút chì, gấu bông, quạt… để động viên, khích lệ tinh thần tham gia của học sinh.

Thông qua những hoạt động trải nghiệm sinh động, chương trình không chỉ giúp học sinh tiếp cận phương pháp học tiếng Anh mới - Tư duy Linearthinking mà còn khuyến khích các em hình thành tư duy liên kết, khả năng ghi nhớ và tinh thần tự học. Qua đó, việc học ngoại ngữ trở nên gần gũi, thú vị hơn, góp phần khơi dậy sự tự tin và chủ động của học sinh trong hành trình chinh phục tiếng Anh.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trả lời bằng tiếng Anh

Chương trình kỹ năng “Tư duy ngôn ngữ - Tự tin học tiếng Anh” năm học 2026-2027 do Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục, Công ty Truyền thông và Giáo dục TP.HCM và DOL IELTS Đình Lực tổ chức, diễn ra từ ngày 3-10 đến 30-12-2026 tại khoảng 80 trường tiểu học trên địa bàn TPHCM. Thông qua các hoạt động tương tác và trò chơi gần gũi, chương trình tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm phương pháp học tiếng Anh Linearthinking, tiếp cận cách ghi nhớ từ vựng bằng liên kết, hiểu từ trong ngữ cảnh và vận dụng ngoại ngữ chủ động hơn. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần đa dạng hóa nội dung giáo dục kỹ năng và trải nghiệm trong nhà trường.