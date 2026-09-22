Các giáo viên tình nguyện Pháp ngữ sẽ công tác tại 10 cơ sở giáo dục của Việt Nam trong năm học 2026-2027.

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ khởi động Chương trình giáo viên tình nguyện Pháp ngữ lần đầu tiên tại Việt Nam. Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Thu Thủy tham dự và tuyên bố chính thức khởi động chương trình.

Tham dự buổi lễ có bà Rennie Yotova, Giám đốc Ban Giảng dạy và Học tập tiếng Pháp thuộc OIF; ông Nicolas Maïnetti, Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) khu vực châu Á - Thái Bình Dương; ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng các giáo viên tình nguyện Pháp ngữ.

10 giáo viên tình nguyện công tác tại 10 cơ sở giáo dục

Trong năm học 2026-2027, chương trình triển khai đợt đầu tiên với 10 giáo viên tình nguyện đến từ 5 quốc gia: Benin, Burundi, Cameroon, Mozambique và Pháp. Các giáo viên sẽ công tác tại 5 cơ sở giáo dục trung học và 5 trường đại học ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ và Cần Thơ.

Được tuyển chọn thông qua quy trình quốc tế chặt chẽ, các giáo viên đều có bằng thạc sĩ, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Pháp như một ngoại ngữ và đạt trình độ tiếng Pháp từ C1 trở lên.

Tại các cơ sở tiếp nhận, giáo viên tình nguyện sẽ phối hợp giảng dạy, đồng giảng dạy với giáo viên Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp sư phạm và hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn. Chương trình cũng khuyến khích khai thác học liệu, công cụ số và các công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đa dạng hóa phương pháp giảng dạy, tăng tính tương tác trong học tập.

Bên cạnh đó, các giáo viên sẽ tham gia hoạt động văn hóa, hỗ trợ phát triển câu lạc bộ tiếng Pháp, góp phần tạo thêm cơ hội giao lưu và tìm hiểu sự đa dạng văn hóa trong cộng đồng Pháp ngữ cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Thu Thủy phát biểu tại Lễ khởi động.

Tăng cường hợp tác, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Pháp

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh, việc khởi động chương trình đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và OIF, đáp ứng mong muốn chung về nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Pháp, mở rộng cơ hội học tập, trao đổi và phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cũng như người học Việt Nam.

Đại diện Bộ GD&ĐT ghi nhận sự phối hợp của OIF, các đối tác và các cơ sở giáo dục trong quá trình chuẩn bị, triển khai chương trình; đồng thời khẳng định Bộ sẽ tạo những điều kiện cần thiết để các giáo viên tình nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cục trưởng Nguyễn Thu Thủy mong muốn các giáo viên chủ động phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp Việt Nam, lắng nghe nhu cầu thực tế của cơ sở tiếp nhận để cùng xây dựng những sáng kiến thiết thực, có giá trị và bền vững. Thời gian công tác cũng là cơ hội để các giáo viên tìm hiểu hệ thống giáo dục, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, qua đó xây dựng những mối quan hệ gắn kết lâu dài.

Bộ GD&ĐT sẵn sàng tiếp tục phối hợp với OIF và các đối tác Pháp ngữ nhằm củng cố, mở rộng hoạt động giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp, bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp giáo dục và tăng cường giao lưu giữa các cơ sở giáo dục.

Chương trình giáo viên tình nguyện được OIF khởi xướng năm 2020 theo sáng kiến của Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo. Đến nay, chương trình đã đưa hơn 200 giáo viên tình nguyện đến công tác tại nhiều quốc gia đối tác. Năm 2026, chương trình được mở rộng sang Việt Nam và Armenia.