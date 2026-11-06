Khởi động chuỗi hoạt động Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm 2026

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung cho biết: Lễ hội Thanh niên Đồng Nai là mô hình được triển khai từ năm 2023 với sứ mệnh tạo dựng một môi trường để đoàn viên, thanh thiếu nhi gặp gỡ, trải nghiệm, thể hiện tài năng và tìm thấy những cơ hội phát triển bản thân. Qua nhiều lần tổ chức, lễ hội được làm mới về nội dung, hình thức và cách tiếp cận để bắt nhịp với đời sống thanh niên, mở thêm những không gian giao lưu, học hỏi và sáng tạo, song luôn tiếp nối tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và cống hiến.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự khai mạc lễ hội. Ảnh: Nga Sơn

Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm 2026 diễn ra sau khi Đồng Nai trở thành thành phố, mở ra không gian phát triển mới cùng những kỳ vọng lớn lao, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với lễ hội năm nay là phải thực sự trở thành môi trường sinh hoạt, học tập, rèn luyện và sáng tạo, hấp dẫn, thiết thực, giúp thanh thiếu nhi phát huy năng lực, nuôi dưỡng khát vọng và chuẩn bị hành trang đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Bên cạnh đó, gắn với các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, lễ hội còn là dịp để tuổi trẻ cùng gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, tăng cường sự gắn kết và phát huy sức mạnh cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội. Ảnh: Nga Sơn

Lễ hội Thanh niên năm nay được tổ chức 2 chặng: chặng đầu tiên diễn ra tại phường Bình Phước từ ngày 6 đến 8-11 và chặng 2 sẽ diễn ra tại phường Trấn Biên từ ngày 20 đến 29-11 tới. Lễ hội được tổ chức với 6 không gian, gồm: Thanh niên với truyền thống và bản sắc văn hóa Đồng Nai; Tuổi trẻ với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Thanh niên tiên phong khởi nghiệp và kinh tế số; Thanh niên làm chủ tri thức và hội nhập quốc tế; Thanh niên sáng tạo nghệ thuật và phát triển tài năng; Thanh niên rèn luyện thể chất và nâng cao sức khỏe.

Các đại biểu trao bằng khen và hoa tuyên dương cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Sáng tạo trẻ năm 2026. Ảnh: Nga Sơn

Các không gian được thiết kế theo hướng mở, đa tầng, tương tác và bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, các hoạt động liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò nền tảng xuyên suốt, gắn trải nghiệm với thực hành, sáng tạo với ứng dụng.

Các đại biểu trao bằng khen và hoa tuyên dương cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Ba trách nhiệm năm 2026. Ảnh: Nga Sơn

Phó Bí thư Thành đoàn mong rằng đoàn viên, thanh thiếu nhi đến với lễ hội bằng tâm thế chủ động trải nghiệm, học hỏi, kết nối và sáng tạo; từ đó vận dụng những kiến thức, kỹ năng và ý tưởng mới vào học tập, lao động, công tác, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại chương trình, Thành đoàn thực hiện nghi thức trao vốn cho đoàn viên Lại Thị Thúy Hoa, thuộc Đoàn xã La Ngà và đoàn viên Phan Tuấn Anh thuộc Đoàn xã Xuân Đông để đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Đồng thời, khen thưởng 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào Sáng tạo trẻ năm 2026; 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện phong trào Ba trách nhiệm năm 2026.