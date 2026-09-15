Khởi động chuỗi hoạt động đồng hành TECHFEST Việt Nam 2026

TECHFEST Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến 15-11-2026. Sự kiện năm nay được định hướng đổi mới nội dung và phương thức tổ chức, tập trung kết nối các bài toán thực tiễn với công nghệ, doanh nghiệp, nguồn vốn và thị trường; thúc đẩy ứng dụng, thử nghiệm, thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp công nghệ.

Giám đốc NSSC Lê Toàn Thắng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phương Nga

Một trong những hoạt động trọng tâm là cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST, với chủ đề “From tech to life – Từ công nghệ đến cuộc sống”. Cuộc thi mở rộng tới startup Việt Nam và quốc tế, được thiết kế theo hành trình từ tuyển chọn top 100, top 30, đào tạo, cố vấn chuyên sâu 1:1 đến kết nối kinh doanh - đầu tư và vòng chung kết.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: Phương Nga

Cùng với sự kiện chính, NSSC phối hợp các cộng đồng công nghệ xây dựng chuỗi hoạt động bên lề TECHFEST Việt Nam 2026. Giai đoạn đầu dự kiến có 22 sự kiện, hoạt động, tập trung vào các lĩnh vực như AI, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, đô thị thông minh, sở hữu trí tuệ, công nghiệp văn hóa và thương mại hóa công nghệ.

Đáng chú ý có diễn đàn tương lai AI vì an toàn con người; Giải thưởng đổi mới đáng tạo vì sức khỏe Việt - V-INNOHEALTH; Diễn đàn kinh tế kiều bào và khởi nghiệp toàn cầu - VIETWAY; ra mắt hệ sinh thái TECHFEST và Techfest.vn; cùng các hoạt động về ESG, GreenTech, PropTech, UAV và nông nghiệp công nghệ cao.

NSSC kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và đối tác tham gia đề xuất giải pháp, nguồn lực và nhu cầu kết nối. Qua đó, TECHFEST hướng tới tạo thêm cơ hội hợp tác, thử nghiệm, đầu tư, thương mại hóa và mở rộng thị trường cho các sản phẩm, công nghệ và mô hình đổi mới sáng tạo.