Khi nguồn lực văn hóa trở thành sức bật tăng trưởng

Mới gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, theo kịch bản cập nhật cuối tháng 10, giá trị gia tăng các ngành công nghiệp văn hóa trong 9 tháng đầu năm ước tăng 9,35%, riêng quý III tăng 10,2%. Hai tháng cuối năm, toàn ngành phấn đấu tăng trưởng công nghiệp văn hóa từ 10% trở lên trong năm 2026.

Công nghiệp văn hóa là lĩnh vực khai thác tài sản trí tuệ, tri thức, kỹ năng sáng tạo và các giá trị văn hóa để tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị kinh tế. Những lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, kiến trúc, thiết kế, thời trang, xuất bản, trò chơi điện tử, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa đều có thể trở thành những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái này.

Thị trường điện ảnh Việt Nam là một minh chứng rõ nét cho khả năng thương mại các sản phẩm văn hóa. Năm 2025 ghi nhận sự phát triển vượt bậc của những bộ phim Việt. Theo thống kê do Box Office Vietnam (đơn vị thống kê số liệu phòng vé độc lập) thực hiện, tính đến tháng 12/2025, tổng doanh thu của phim Việt tại thị trường trong nước đạt khoảng 3.650 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với năm 2024. Trong đó, tổng doanh thu của 10 phim Việt ăn khách nhất đạt tới 2.765 tỷ đồng. Lấy ví dụ, bộ phim “Mưa đỏ” đạt 714 tỷ đồng, “Bộ tứ báo thủ” 332 tỷ đồng, “Tử chiến trên không” 252 tỷ đồng. Những con số này cho thấy khán giả trong nước sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm điện ảnh nội địa có chất lượng.

Không chỉ điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn cũng đang mở ra những thị trường mới. Các chương trình concert quy mô lớn, những đêm nhạc kết hợp công nghệ sân khấu hiện đại, các chương trình khai thác chất liệu văn hóa truyền thống đã thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Sự thành công của các chương trình như “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Anh trai say hi” cho thấy âm nhạc không đơn thuần là hoạt động giải trí mà có thể hình thành một chuỗi giá trị gồm sản xuất nội dung, biểu diễn, truyền thông, bản quyền, du lịch, dịch vụ và thương mại.

Ở lĩnh vực du lịch, việc khai thác các giá trị di sản để hình thành sản phẩm trải nghiệm cũng đang tạo ra những hướng đi đáng chú ý. Phố cổ Hội An, quần thể di tích Cố đô Huế, Hoàng thành Thăng Long hay các không gian văn hóa tại Hà Nội không chỉ hấp dẫn du khách bởi giá trị lịch sử, kiến trúc mà còn bằng những chương trình biểu diễn, trình diễn nghề thủ công, ẩm thực, lễ hội và hoạt động trải nghiệm. Khi di sản được kết nối với nghệ thuật, công nghệ và dịch vụ du lịch, giá trị kinh tế tạo ra không chỉ nằm ở vé tham quan, mà còn lan tỏa tới cộng đồng nghệ nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp lữ hành và các ngành dịch vụ.

Những kết quả trên cũng cho thấy dư địa phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam còn rất lớn. Hiện tại, Việt Nam có hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, hàng nghìn làng nghề truyền thống, nền ẩm thực đặc sắc, nguồn nhân lực trẻ và khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ số. Nếu được tổ chức thành các chuỗi sản xuất chuyên nghiệp, những tài nguyên này có thể tạo ra sản phẩm văn hóa có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo đột phá để văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, GS.TS Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa cộng đồng Việt Nam nhận định, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn nhờ sự phong phú của tài nguyên văn hóa, sức sáng tạo của người Việt Nam, sự mở rộng của thị trường và những thành tựu của chuyển đổi số. Tuy nhiên, để chuyển hóa những tiềm năng đó thành giá trị kinh tế và “sức mạnh mềm” quốc gia, cần tháo gỡ một số rào cản mang tính hệ thống.

Những màn trình diễn kết hợp các yếu tố truyền thống và hiện đại luôn thu hút khán giả.

Trước hết là những “điểm nghẽn” về thể chế và chính sách. Mặc dù Nhà nước đã có nhiều chủ trương thúc đẩy công nghiệp văn hóa, nhưng hệ thống chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi thuế, tiếp cận vốn, hợp tác công - tư, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phát triển thị trường vẫn chưa thực sự đồng bộ. Một số cơ chế quản lý còn thiếu linh hoạt, chưa theo kịp đặc thù của hoạt động sáng tạo và những mô hình kinh doanh mới.

Thứ hai là sự thiếu hụt nguồn lực đầu tư và hạ tầng công nghiệp văn hóa. Phần lớn doanh nghiệp văn hóa có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài chính, công nghệ và quản trị còn hạn chế. Hệ thống trường quay, nhà hát, trung tâm thiết kế, không gian sáng tạo, cơ sở sản xuất và phân phối sản phẩm văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thứ ba là hạn chế về nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ vừa có năng lực sáng tạo nghệ thuật, vừa am hiểu công nghệ, kinh doanh, marketing và thị trường quốc tế.

Thứ tư là sự liên kết lỏng lẻo giữa các chủ thể và các ngành. Hoạt động sáng tạo, sản xuất, phân phối, quảng bá và tiêu dùng văn hóa còn phân tán, thiếu những doanh nghiệp đầu tàu và chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

Cuối cùng là những hạn chế trong phát triển thị trường và năng lực cạnh tranh quốc tế. Nhiều sản phẩm giàu bản sắc nhưng còn yếu về thiết kế, thương hiệu, công nghệ, quảng bá và khả năng tiếp cận hệ thống phân phối toàn cầu.

Đặc biệt, theo GS.TS Từ Thị Loan, để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển đồng bộ và bền vững, điều quan trọng là phải chuyển từ tư duy phát triển từng ngành riêng lẻ sang tư duy xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, trong đó các chủ thể sáng tạo, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu, nhà đầu tư, nền tảng công nghệ và cơ quan quản lý được kết nối, hỗ trợ và cùng tạo ra giá trị.

Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương phát triển văn hóa thành những chính sách có tính đột phá về đầu tư, tài chính, thuế, tín dụng, đất đai, sở hữu trí tuệ và hợp tác công - tư. Đặc biệt, cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sáng tạo, phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu văn hóa.

Tiếp theo, phát triển các cụm, khu công nghiệp sáng tạo và trung tâm công nghiệp văn hóa, tạo điều kiện tập trung nguồn lực, chia sẻ hạ tầng, công nghệ và dịch vụ hỗ trợ. Đồng thời, thúc đẩy liên kết giữa các ngành như điện ảnh, âm nhạc, thời trang, thiết kế, thủ công mỹ nghệ, du lịch và truyền thông để hình thành những chuỗi giá trị liên ngành.

Ngoài ra, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo chuyên nghiệp, kết hợp năng lực nghệ thuật với công nghệ, quản trị kinh doanh và tư duy thị trường. Tạo môi trường sáng tạo cởi mở, tôn trọng tài năng, khuyến khích thử nghiệm và đổi mới sáng tạo. Hơn nữa, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số trong sáng tạo, sản xuất, phân phối và quảng bá sản phẩm văn hóa.

Cuối cùng, cần xây dựng chiến lược phát triển thị trường và thương hiệu văn hóa Việt Nam, lựa chọn những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, đầu tư bài bản về chất lượng, thiết kế, bản quyền, marketing và hệ thống phân phối quốc tế.

Sức cạnh tranh của công nghiệp văn hóa Việt Nam phải được tạo dựng trên sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa dân tộc, năng lực sáng tạo đương đại, công nghệ hiện đại và phương thức kinh doanh chuyên nghiệp. Khi những yếu tố này được kết nối trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh, văn hóa Việt Nam mới có thể chuyển hóa thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu.