Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND quy định việc thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp (DN), tham gia quản lý, điều hành, tham gia góp vốn vào DN để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ được kỳ vọng là đòn bẩy pháp lý thúc đẩy mô hình DN khởi nguồn (spin-off) tại các viện, trường trên địa bàn TPHCM. Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Phạm Huỳnh Quang Hiếu về lộ trình, giải pháp triển khai nghị quyết.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Phạm Huỳnh Quang Hiếu

* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, sau gần 2 tháng kể từ khi Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND có hiệu lực, Sở KH-CN TPHCM ghi nhận mức độ quan tâm và tình hình đăng ký thành lập DN spin-off từ các viện, trường ra sao?

- Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM PHẠM HUỲNH QUANG HIẾU: Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND được HĐND TPHCM thông qua ngày 22-9, có hiệu lực từ ngày 1-10, đã tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, giúp các cơ sở công lập chủ động góp vốn, thành lập DN thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời cho phép viên chức tham gia quản lý, điều hành DN theo quy định.

Khảo sát của Sở KH-CN với 248 phiếu được lấy ý kiến cho thấy có tới 63,3% muốn thành lập DN; 72,6% muốn tham gia thành lập; 69,4% sẵn sàng tham gia quản lý, điều hành và 69% có ý định góp vốn. Dù những con số này phản ánh kỳ vọng rất lớn của đội ngũ nhà khoa học đối với cơ chế mới, song đây là dữ liệu khảo sát trước khi nghị quyết có hiệu lực.

Việc đánh giá kết quả thực tế phải căn cứ vào số lượng Đề án thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ (đề án) được phê duyệt và số DN chính thức hình thành sau này. Nhằm đảm bảo tính thống nhất, tiếp thu chỉ đạo của UBND TPHCM tại Công văn số 9922/UBND-VX, Sở KH-CN đã chủ động xây dựng dự thảo mẫu đề án để hướng dẫn các đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Chuyên gia của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM giới thiệu về hệ thống trang thiết bị. Ảnh: QUANG HUY

* Quy trình hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập Đề án thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ khả thi gặp những vướng mắc nào, thưa ông?

- Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND đã quy định rất rõ ràng về điều kiện, nội dung cốt lõi của đề án cũng như thẩm quyền của cơ sở công lập. Theo nghị quyết, người đứng đầu cơ sở công lập có toàn quyền quyết định việc thành lập, góp vốn vào DN trên cơ sở đề án được phê duyệt, chịu trách nhiệm làm rõ phương án sử dụng tài sản, phân chia lợi ích và quản lý rủi ro.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát trước đó chỉ ra rằng 51,6% viên chức còn e ngại do hành lang pháp lý cũ chưa rõ ràng; 70,2% mong muốn có hướng dẫn chi tiết. Những điểm nghẽn lớn nhất chủ yếu xoay quanh việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp đối với kết quả nghiên cứu; định giá tài sản trí tuệ; phân chia lợi ích, kiểm soát xung đột và xác định chế độ làm việc của viên chức khi tham gia doanh nghiệp.

Để giải quyết căn cơ, công tác triển khai hiện nay tập trung vào việc hướng dẫn xây dựng đề án minh bạch, khả thi. Sở KH-CN sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành chính thức mẫu Đề án thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cùng phụ lục hướng dẫn trình tự thực hiện để các đơn vị dễ dàng áp dụng.

* Nhiều viện nghiên cứu, trường đại học phản ánh việc định giá tài sản trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích) để làm cơ sở góp vốn rất phức tạp. Sở KH-CN TPHCM có giải pháp nào để tháo gỡ?

- Định giá tài sản trí tuệ luôn có tính đặc thù cao vì phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện công nghệ, triển vọng thị trường và tình trạng pháp lý. Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND quy định rõ việc xác định giá trị tài sản góp vốn thực hiện theo pháp luật, sử dụng phương pháp phù hợp với đặc điểm tài sản. Cơ sở công lập hoàn toàn có thể thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia độc lập có đủ năng lực để xác định giá trị tài sản và phương án góp vốn. Nội dung này cũng được yêu cầu cụ thể hóa trong đề án nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Về đề xuất hỗ trợ 70% chi phí xác định giá trị tài sản góp vốn, đây mới là nguyện vọng của các đơn vị trong quá trình lấy ý kiến. Sở KH-CN đang tiếp tục làm việc với các đơn vị chuyên môn để hoàn thiện tài liệu hướng dẫn riêng biệt và các giải pháp hỗ trợ cụ thể.

* Ông có thể chia sẻ thông tin về 12 đơn vị hoặc nhóm nghiên cứu tiên phong, được xem là có triển vọng trở thành những startup spin-off đầu tiên ra đời theo Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND?

- Dữ liệu khảo sát của Sở KH-CN TPHCM đã ghi nhận tỷ lệ rất cao những nhà khoa học mong muốn khởi nghiệp từ phòng thí nghiệm. Đó là tín hiệu vô cùng tích cực cho thấy sự sẵn sàng của một thế hệ “doanh nhân - nhà khoa học” mới tại TPHCM.

Hiện nay chưa có danh sách chính thức 12 đơn vị, nhóm nghiên cứu tiên phong. Mặt khác, việc công bố danh tính, thông tin bảo hộ công nghệ của các nhóm nghiên cứu cần có sự đồng thuận từ những đơn vị này. Do đó, sở sẽ tiếp tục đồng hành, theo dõi chặt chẽ quy trình lập đề án của các đơn vị và sẽ chính thức công bố khi có đầy đủ thông tin pháp lý.