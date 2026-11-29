Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Tuyết Lan phát biểu tại lễ khởi công.

Hai dự án là các bậc thang thủy điện liên hoàn trên dòng chính sông Mã, thuộc quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Gồm Thủy điện Sông Mã 1 công suất 14MW và Sông Mã 2 công suất 21MW. Tổng công suất lắp máy 35MW, sản lượng điện trung bình dự kiến khoảng 120 triệu kWh/năm, tổng mức đầu tư gần 1.340 tỷ đồng.

Các đại biểu tiến hành tổ chức nghi lễ khởi công công trình.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Cao Thị Tuyết Lan ghi nhận nỗ lực của các chủ đầu tư, sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương và đồng thuận của Nhân dân trong quá trình chuẩn bị dự án. Đồng thời đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn công trình; thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, bảo vệ rừng, tài nguyên nước, quan tâm đời sống người dân vùng dự án và ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ.

Người dân vùng dự án tham dự lễ khởi công.

Khi hoàn thành, 2 dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện khu vực Tây Bắc, thúc đẩy phát triển hạ tầng, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.