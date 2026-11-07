Khơi dậy văn hóa đọc, bồi đắp tri thức cho thế hệ trẻ

Với 10.804 bài dự thi, cuộc thi góp phần khơi dậy niềm yêu thích sách, hình thành thói quen tự học, phát triển tư duy sáng tạo và lan tỏa văn hóa đọc trong thế hệ trẻ, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải.

Đây là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn thành phố sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam cũ hợp nhất. Mặc dù địa bàn rộng, điều kiện tiếp cận sách và phong trào đọc giữa các khu vực còn khác nhau, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà trường và học sinh, tạo thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ tri thức và thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An cho biết, để tiếp tục phát huy kết quả cuộc thi, ngành Văn hóa sẽ phối hợp với ngành Giáo dục và các địa phương đổi mới phương thức phát triển văn hóa đọc, mở rộng hoạt động khuyến đọc đến các trường học, nhất là những khu vực còn khó khăn. Trong đó, chú trọng kết hợp sách truyền thống với sách điện tử, sách nói và ứng dụng công nghệ số, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức bằng nhiều hình thức phù hợp.

Cùng với đó, các đơn vị sẽ quan tâm lựa chọn, khuyến khích và hỗ trợ triển khai những sáng kiến có giá trị từ cuộc thi; tăng cường kết nối giữa Thư viện Đà Nẵng, thư viện trường học và cộng đồng. Việc phát triển văn hóa đọc cũng cần có sự đồng hành của gia đình, nhà trường và các thiết chế văn hóa, giúp học sinh duy trì thói quen đọc sách, nâng cao khả năng tự học và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Trao giải Văn hóa đọc Đà Nẵng cho học sinh đoạt giải tại lễ tổng kết, trao giải.

Qua các vòng tuyển chọn, từ 10.804 bài dự thi, Ban Tổ chức lựa chọn 325 bài vào vòng chấm cấp thành phố và 30 thí sinh tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp. Nhiều bài dự thi thể hiện khả năng cảm thụ, tư duy độc lập và đề xuất những sáng kiến thiết thực như phát triển sách nói hỗ trợ người khiếm thị, xây dựng câu lạc bộ đọc sách, tổ chức hoạt động giới thiệu sách tại cộng đồng.

Tại lễ tổng kết, ba học sinh được trao danh hiệu “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2026 gồm Nguyễn Cao Tuệ Mẫn, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông; Huỳnh Mai Ngân Giang, Trường Trung học cơ sở Võ Chí Công và Hồ Nguyễn Thanh Ngân, Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh. Ban Tổ chức cũng trao giải Văn hóa đọc Đà Nẵng cho 27 học sinh, biểu dương các trường có nhiều học sinh tham gia và đạt giải.

Các em học sinh tìm hiểu đọc các tác phẩm dự thi được giới thiệu tại buổi tổng kết, trao giải.

Em Hồ Nguyễn Thanh Ngân, học sinh Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, chia sẻ về những lợi ích của việc đọc sách đối với học tập, rèn luyện tư duy và phát triển khả năng sáng tạo. Từ trải nghiệm tham gia cuộc thi, em Ngân mong muốn chia sẻ những cuốn sách hay, khuyến khích bạn bè cùng đọc, trao đổi kiến thức và lan tỏa niềm yêu thích sách trong nhà trường.

Việc phát triển văn hóa đọc trong thế hệ trẻ cũng gắn với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến xã hội, phát triển toàn diện con người và phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Từ kết quả cuộc thi, Đà Nẵng tiếp tục hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận sách, phát triển môi trường đọc thường xuyên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, ham học hỏi và thúc đẩy học tập suốt đời trong cộng đồng.