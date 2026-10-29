Khơi dậy vai trò tiên phong của sinh viên phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Dự án hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng an toàn số và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của thế hệ trẻ trong phòng ngừa, nhận diện và cảnh báo lừa đảo trực tuyến.

Dự án CyberZ được triển khai dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an và sự bảo trợ của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam phối hợp với TikTok Việt Nam và một số đối tác triển khai dự án.

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an phát biểu tại chương trình.

Với thông điệp “Trang bị kiến thức Làm chủ kỹ năng - Khuyến khích sáng tạo – Lan tỏa hành động”, CyberZ không chỉ hướng tới giúp sinh viên tự bảo vệ mình trước các nguy cơ lừa đảo trực tuyến, mà còn khuyến khích người trẻ chủ động tham gia bảo vệ cộng đồng, từng bước hình thành mạng lưới những “Chiến binh số” có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), nhấn mạnh, công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến không thể chỉ dừng lại ở việc cảnh báo những thủ đoạn đã xảy ra, mà cần chủ động xây dựng năng lực nhận diện, khả năng ứng phó và sức đề kháng của cộng đồng trước những nguy cơ liên tục biến đổi.

Theo Đại tá Hà Văn Bắc, điểm đáng ghi nhận của CyberZ không chỉ nằm ở các hoạt động truyền thông hay cuộc thi sáng tạo, mà ở sự thay đổi trong cách tiếp cận: Không chỉ bảo vệ thế hệ trẻ trước lừa đảo, mà còn phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người trẻ để cùng tham gia bảo vệ cộng đồng.

Chính thức công bố dự án CyberZ, ra mắt Cổng thông tin CyberZ, phát động cuộc thi CyberZ Challenge.

Để dự án đạt hiệu quả thực chất, lãnh đạo Cục An ninh mạng đề nghị dự án tập trung vào ba định hướng trọng tâm: Chuyển hóa tri thức thành kỹ năng và hành động thực tế; phát huy vai trò tiên phong của sinh viên, hình thành mạng lưới “Chiến binh số” có trách nhiệm; xây dựng cơ chế phối hợp bền vững giữa cơ quan chức năng, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ, báo chí và thế hệ trẻ.

Đặc biệt, hiệu quả của dự án cần được đánh giá thông qua khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế, từ nhận diện thủ đoạn lừa đảo, kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân đến ứng phó đúng cách khi gặp nguy cơ.

Sinh viên cũng cần được trang bị kiến thức pháp luật, biết cảnh báo có căn cứ và chuyển thông tin đến đúng cơ quan có thẩm quyền, không thay thế lực lượng chức năng trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm.

Sinh viên, thanh niên quét mã QR trải nghiệm chương trình.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), đánh giá CyberZ là sáng kiến thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong việc huy động thế hệ trẻ tham gia phòng, chống lừa đảo trực tuyến. Giá trị của dự án không chỉ nằm ở các hoạt động truyền thông, mà còn ở mô hình hợp tác, kết nối thế mạnh của các bên trong lĩnh vực chuyên môn, công nghệ, giáo dục, truyền thông và sức sáng tạo của sinh viên.

Còn ông Lâm Tùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá: theo khảo sát của Hội, có 88% sinh viên tiếp cận với các hình thức lừa đảo trực tuyến nhưng chỉ có 13% thông tin tới cơ quan chức năng. Do dó, là thế hệ trẻ, việc tham gia dự án khuyến khích sinh viên chuyển từ vai trò tiếp nhận thông tin cảnh báo sang chủ động tham gia phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Thông qua các hoạt động cung cấp tri thức, đào tạo kỹ năng, thực hành tình huống và sáng tạo nội dung truyền thông, dự án hướng tới xây dựng cộng đồng sinh viên có khả năng nhận diện nguy cơ, tự bảo vệ bản thân và lan tỏa kiến thức an toàn số tới gia đình, bạn bè và xã hội.

Ông Nguyễn Tất Hồng Dương, Tổng biên tập Tạp chí An ninh mạng Việt Nam giới thiệu về dự án.

Một trong những hoạt động trọng tâm là cuộc thi CyberZ Challenge, tạo môi trường để sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, đề xuất các ý tưởng truyền thông và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Những ý tưởng xuất sắc sẽ được lựa chọn để tiếp tục hoàn thiện, kết nối nguồn lực triển khai thực tế, hướng tới phát triển các hoạt động cộng đồng có tính kế thừa và bền vững.

Cùng với đó, Cổng thông tin CyberZ được xây dựng nhằm tập hợp kiến thức, tài liệu và các hoạt động của dự án. Đây là không gian để sinh viên tiếp cận thông tin, kiểm tra kiến thức, thực hành nhận diện những tình huống lừa đảo thường gặp và nâng cao kỹ năng ứng phó trên môi trường số.