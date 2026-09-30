Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống hiếu học của dân tộc

Vượt qua mọi khó khăn, tổ chức Hội Khuyến học đã phủ kín các xã, phường và thôn, xóm, tổ dân phố; góp sức vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, và các đồng chí lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh tại Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Những ngày này, các tổ chức và hội viên khuyến học các cấp trong cả nước đang ra sức thi đua để có nhiều hoạt động hữu ích hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02-10). 30 năm qua, các cấp Hội Khuyến học đã góp phần động viên từng công dân, từng cộng đồng dân cư thực hiện những hành trình tri thức liên tục, kiên trì và bền vững theo triết lý "Học không bao giờ cùng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc thành lập tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực giáo dục khi nước ta hòa nhập vào xu thế phát triển xã hội học tập trên thế giới thông qua cuộc vận động toàn cầu học tập suốt đời. Sự kiện lịch sử đó còn đánh dấu một chủ trương lớn của Đảng ta: Lập ra một tổ chức xã hội để hỗ trợ sự nghiệp chấn hưng giáo dục theo tinh thần xã hội hóa.

Ngày Khuyến học Việt Nam năm nay thật đặc biệt khi các cấp Hội Khuyến học trong cả nước đang ra sức thi đua hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ VII, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới. Nhiều quyết sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục, trong đó có hoạt động khuyến học, khuyến tài, được triển khai và đi vào cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Khuyến học và các nhà hảo tâm trao học bổng cho học sinh trong Chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường” lần thứ XIV, năm 2026.

Với Thái Nguyên, sau sáp nhập, hệ thống tổ chức hội ở các cấp trong tỉnh đã nhanh chóng ổn định và đi vào nề nếp. Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Khuyến học tỉnh đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Các mô hình học tập theo Quyết định 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương Hội Khuyến học được các cấp hội thực hiện nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và xuyên suốt trong giai đoạn 2021-2030.

Mọi hoạt động khuyến học, khuyến tài do tổ chức Hội khuyến học các cấp đều hướng tới phát triển những mô hình học tập, mà thông qua những mô hình đó, mỗi công dân đều được nuôi dưỡng trong một môi trường sinh thái, có sự thống nhất giáo dục gia đình với giáo dục học đường và giáo dục xã hội.

Triển khai ứng dụng chuyển đổi số vào công tác khuyến học, nhiều hoạt động trở nên linh hoạt, nhanh nhạy hơn, lan tỏa sâu rộng hơn. Việc đánh giá mô hình Công dân học tập trên hệ thống phần mềm, tận dụng tối đa những nguồn tài nguyên sẵn có từ nhưng năm trước trên hệ thống bước đầu đạt hiệu quả tích cực.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao học bổng “Học không bao giờ cùng” năm 2026 cho các cán bộ, hội viên tiêu biểu.

Quỹ hỗ trợ hoạt động khuyến học từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được quan tâm. Hàng năm, hàng ngàn suất học bổng đã được trao cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, người lớn ở các lĩnh vực có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã có nhiều hình thức gây quỹ, tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tạo mọi cơ hội và điều kiện cho nhân dân để ai cũng được học hành.

Các dòng họ cũng đã tổ chức vinh danh con cháu có thành tích học tập, công tác trong ngày giỗ tổ rất trang nghiêm, tạo động lực cho con cháu vừa phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, vừa phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc.

Trước thềm năm học mới 2026-2027, hưởng ứng “Tháng khuyến học”, ngay từ trung tuần tháng 8, các cấp hội Khuyến học trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực từ thôn, xóm, bản, tổ dân phố đến cấp xã; trao học bổng và nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh.

Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường” lần thứ XIV, năm 2026 tiếp tục được duy trì. Hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nhân dịp kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam được Hội Khuyến học các địa phương phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tích cực triển khai.

Tập thể cán bộ, hội viên Hội Khuyến học phường Phan Đình Phùng tổ chức hành trình về nguồn tại Tỉn Keo, Định Hóa, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Khuyến học.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Khuyến học Việt Nam, 25 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh, 35 cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Khuyến học của Đảng bộ tỉnh được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học”; 10 mô hình tiêu biểu trong học tập của tỉnh được biểu dương tại Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2021-2025 do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức vào 2 ngày 6 và 7-10 tới.

Hiếu học là truyền thống quý báu, là căn cốt làm nên bản sắc văn hóa ngàn năm của con dân Đất Việt. Tiếp nối mạch nguồn quý báu ấy, bằng ngọn lửa nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp, sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội; gắn việc học tập suốt đời với lan tỏa “Tư duy xanh - Lối sống xanh - Kỹ năng xanh” trong từng nếp nhà, trường học và khu dân cư, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục là nhịp cầu vững chắc, góp phần nâng bước thế hệ tương lai.

Với thành tích đạt được trong 25 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2012), hạng Nhì (năm 2021); Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ (năm 2023) cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, Hội Khuyến học Việt Nam và của tỉnh. 1.471 cán bộ, hội viên cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”.