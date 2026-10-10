Khơi dậy tư duy và phát triển năng lực số cho học sinh

Học sinh Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Du, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ.

Chú trọng nâng cao chuyên môn

Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (phường Đại Mỗ, Hà Nội) vừa tổ chức thành công tiết dạy chuyên đề môn Toán lớp 6 với chủ đề “Quan hệ chia hết và tính chất” do cô giáo Ngô Hồng Hạnh thực hiện. Đây là một trong số các hoạt động trong khuôn khổ chương trình tập huấn chuyên môn dành cho giáo viên các trường THCS trên địa bàn phường.

Chương trình có sự tham dự của TS Nguyễn Đạt Đăng đến từ Khoa Toán – Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, với phương pháp dạy học tích cực, tiết học mang đến cho học sinh cơ hội khám phá kiến thức thông qua các tình huống thực tiễn, hoạt động nhóm và nhiệm vụ học tập đa dạng.

Các em học sinh tham gia tiết học chuyên đề.

Việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp các nền tảng Google Classroom, Google Sheets, Google Forms cùng bài giảng trình chiếu đã góp phần tạo nên không khí học tập trực quan, sinh động, khuyến khích học sinh chủ động tư duy, trao đổi và giải quyết vấn đề.

Đặc biệt, việc lồng ghép các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh như divisible, divisor, multiple không chỉ mở rộng vốn từ mà còn giúp học sinh từng bước tiếp cận ngôn ngữ toán học quốc tế.

Ở trò chơi “Bức tranh bí ẩn”. Bằng cách vận dụng kiến thức về quan hệ chia hết, ước và bội, các nhóm học sinh cùng nhau chinh phục thử thách để khám phá bức tranh về những địa danh tiêu biểu của Thủ đô với thông điệp “Hà Nội – Tôi yêu Hà Nội”. Qua đó, kiến thức Toán học được kết nối với giáo dục truyền thống, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương và niềm tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Các đại biểu khách mời chụp ảnh cùng cô giáo Ngô Hồng Hạnh sau tiết dạy chuyên đề.

"Tiết dạy chuyên đề là dịp để đội ngũ giáo viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Qua đó, nhà trường tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, sáng tạo, nhân văn, nơi mỗi giờ học đều khơi dậy niềm say mê khám phá và phát huy tối đa năng lực của học sinh", bà Nguyễn Thị Lý chia sẻ.

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Giáo viên Trường Tiểu học & THCS Nam Phù giới thiệu về mô hình STEM tại sân trường. Ảnh: Đình Tuệ.

Theo ông Đặng Thanh Quang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Nam Phù (xã Nam Phù, Hà Nội), việc nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhất là thông qua các chương trình tập huấn chuyên môn về trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và đổi mới phương pháp giảng dạy mang lại những ý nghĩa tích cực và vô cùng sâu sắc.

Nâng cao năng lực số cho giáo viên và cán bộ quản lý chính là "chìa khóa" chuyển đổi từ nhận thức sang hành động cụ thể. Nếu cán bộ quản lý nắm vững công nghệ, họ sẽ xây dựng được chiến lược quản trị nhà trường thông minh, tinh gọn quy trình hành chính và tối ưu hóa việc quản lý dữ liệu học sinh.

Đối với giáo viên, việc tập huấn chuyển đổi số giúp thầy cô không chỉ dừng lại ở việc dùng bài giảng điện tử đơn thuần, mà biết khai thác các nền tảng quản lý học tập (LMS), kho học liệu số và các phần mềm tương tác. Điều này biến lớp học truyền thống thành không gian học tập linh hoạt, rút ngắn khoảng cách địa lý và mở ra cơ hội tiếp cận tri thức không giới hạn cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học & THCS Nam Phù trong một hoạt động tập thể. Ảnh: Đình Tuệ.

AI đang thay đổi toàn diện cách thức tiếp cận kiến thức. Khi được bồi dưỡng kiến thức về AI, các thầy cô có thể ứng dụng các công cụ tạo nội dung, thiết kế giáo án tự động, kiểm tra đánh giá và phân tích dữ liệu học tập của từng học sinh. Việc tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại (chấm điểm, soạn đề, tổng hợp báo cáo) giúp giáo viên giảm bớt áp lực hành chính, từ đó dành nhiều thời gian hơn cho việc tương tác với học sinh.

"Thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã triển khai nhiều lớp tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên trên toàn thành phố để nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường cũng tích cực tham gia các khóa tập huấn đó, thầy cô biết kết hợp công nghệ số và AI vào các phương pháp này giúp kích thích tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và năng lực tự học của học sinh", ông Đặng Thanh Quang cho hay.

Việc nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế không chỉ là giải pháp ngắn hạn, mà là chiến lược căn cơ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước. Đầu tư cho người thầy hôm nay về AI, công nghệ và phương pháp giảng dạy hiện đại chính là đầu tư cho tương lai của thế hệ trẻ — những công dân số tự tin, sáng tạo và bản lĩnh trong hội nhập toàn cầu.