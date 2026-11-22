Ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và định hướng của ngành giáo dục về phát triển năng lực người học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu khai mạc ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chia sẻ: Năm 2045, khi đất nước kỷ niệm 100 năm thành lập, các em thiếu nhi hôm nay sẽ trưởng thành và trở thành những người tiếp nối sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm tích lũy từ hôm nay là hành trang quý báu để các em tự tin bước vào tương lai. Vì vậy, việc trang bị tri thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và nuôi dưỡng những ý tưởng mới cho thiếu nhi có ý nghĩa quan trọng.

Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các cấp, các cơ sở đội, các đơn vị nhà trường trên khắp cả nước và gia đình cùng tạo thêm cơ hội để các em được thực hành, sáng tạo trong sinh hoạt đội, hoạt động ngoại khóa và các câu lạc bộ ở trường. Mỗi tổ chức đội ở cơ sở sẽ là một nơi để các em yên tâm làm những điều mình lựa chọn và được lắng nghe.

Tại ngày hội, 2.000 thiếu nhi Khánh Hòa được giao lưu với các nghệ sĩ, được tự tay thử nghiệm, khám phá khoa học, trải nghiệm STEM và cùng bạn vượt qua những thử thách theo nhóm. Đặc biệt, các em thiếu nhi được làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI) và được tập xử lý tình huống, tự bảo vệ mình và tìm người giúp đỡ khi cần.

Quang cảnh ngày hội.

Em Võ Minh Khuê, học sinh lớp 4C12, phân hiệu 2, Trường Tiểu học Tây Nha Trang rất vui vẻ và hào hứng khi tham gia các hoạt động. Tại đây, em cùng các bạn được chơi các trò chơi vận động, giao lưu với ca sĩ và những nhân vật truyền cảm hứng, từ đó giúp em có những bài học bổ ích về thế giới và con người, nhất là sự thay đổi và phát triển của trẻ em.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 thiếu nhi vượt khó, học tốt tại tỉnh Khánh Hòa. Cùng với đó, hơn 2.000 phần quà cũng được trao cho các em thiếu nhi và anh chị phụ trách Đội tham gia ngày hội.

Trên phạm vi toàn quốc, chương trình "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo" triển khai các lớp ngoại khóa tại 680 trường Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc 34 tỉnh, thành phố. Sân chơi bổ ích này tập trung vào kỹ năng học tập, kỹ năng số, STEM và nghiên cứu khoa học. Ban tổ chức đã bổ sung 8 video về kỹ năng học tập, kỹ năng số và tư duy sáng tạo, tiếp nối 26 video đã thực hiện. Hội đồng Đội Trung ương đăng tải các video trên nền tảng số và chuyển giao cho địa phương sử dụng trong sinh hoạt Đội, hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ.

Đại biểu trao học bổng cho thiếu nhi vượt khó, học tốt tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, cuộc thi “Hành trình truyện tranh sáng tạo” khuyến khích thiếu nhi xây dựng những câu chuyện mới từ các nhân vật trong loạt video giáo dục kỹ năng.