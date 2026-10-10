Khơi dậy trách nhiệm của doanh nhân trong chặng đường phát triển mới

Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Xây dựng Đức Nam ưu tiên đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên địa phương, giúp nhiều lao động trẻ có thu nhập ổn định ngay trên quê hương. Ảnh: Khánh Chi

Toàn tỉnh hiện có khoảng 27.100 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khoảng 90% là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Nhiều doanh nghiệp đã từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, ứng dụng chuyển đổi số; một số doanh nghiệp lớn khẳng định được vai trò trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, xây dựng, dịch vụ, tạo nhiều việc làm và nguồn thu cho ngân sách.

Vai trò của khu vực doanh nghiệp được thể hiện trong kết quả phát triển kinh tế của tỉnh. 9 tháng năm 2026, GRDP tăng 11,31%; công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt hơn 125 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngoài Nhà nước gần 72,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7%. Những kết quả này cho thấy, nguồn lực xã hội được huy động ngày càng mạnh vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của doanh nghiệp trong chặng đường phát triển tới.

Mục tiêu Ninh Bình đặt ra cho những năm tới đòi hỏi chất lượng phát triển cao hơn. Tăng trưởng phải gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Công nghiệp cần tiếp tục phát triển theo hướng công nghệ cao, chế biến sâu, tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng lớn; du lịch, dịch vụ, kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa cần khai thác hiệu quả hơn những lợi thế riêng có. Những định hướng đó mở ra dư địa đầu tư, kinh doanh, đồng thời đặt đội ngũ doanh nhân trước yêu cầu nâng cao năng lực và sức cạnh tranh.

Để doanh nghiệp có điều kiện phát triển, trước hết chính quyền phải làm tốt vai trò kiến tạo và đồng hành. Tinh thần ấy đã được tỉnh xác định rõ: Chuyển mạnh tư duy từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo, phục vụ và đồng hành phát triển”; lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh duy trì việc tiếp doanh nghiệp định kỳ, trực tiếp nghe phản ánh, kiến nghị, xem xét phương án giải quyết theo nguyên tắc nhanh, rõ, đúng pháp luật; tổ chức các cuộc làm việc chuyên đề để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho những dự án đầu tư lớn. Cải cách thủ tục hành chính, đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, thị trường, công nghệ và nguồn nhân lực tiếp tục được đẩy mạnh. Môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng sẽ củng cố niềm tin để doanh nhân đầu tư dài hạn, mở rộng sản xuất và triển khai những dự án mới.

Chính quyền kiến tạo, đồng hành nhưng không thể làm thay doanh nghiệp. Những cơ chế, chính sách và điều kiện thuận lợi chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nhân chủ động nắm bắt cơ hội, tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trước hết là trách nhiệm xây dựng doanh nghiệp bằng năng lực và sự chính trực. Làm giàu chính đáng, chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của người lao động, giữ chữ tín với khách hàng và đối tác là nền tảng của văn hóa kinh doanh. Một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định, đóng góp cho ngân sách, tạo ra sản phẩm và dịch vụ có giá trị chính là đang đóng góp thiết thực cho quê hương.

Trách nhiệm ấy còn được thể hiện trong mối quan hệ với người lao động, cộng đồng và môi trường. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh cần gắn với cải thiện đời sống người lao động; mở rộng sản xuất phải tính đến sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và thực hiện các tiêu chuẩn về phát triển bền vững. Đây ngày càng trở thành yêu cầu trực tiếp đối với năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia thị trường của doanh nghiệp.

Trong hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh, hơn 27 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động là một nguồn lực quan trọng. Định hướng phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 34 nghìn doanh nghiệp tư nhân hoạt động, 15-20 doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh vùng và từ 3-5 doanh nghiệp có thương hiệu ASEAN. Yêu cầu đặt ra vì thế không dừng ở việc gia tăng số lượng doanh nghiệp, mà phải nâng được chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng vươn ra những thị trường lớn hơn của doanh nghiệp Ninh Bình.

Điều đó đòi hỏi đội ngũ doanh nhân tiếp tục đổi mới công nghệ, quản trị, xây dựng thương hiệu; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất, cung ứng. Cùng với hiệu quả kinh doanh là trách nhiệm bảo vệ môi trường, chăm lo người lao động và thực hiện trách nhiệm xã hội. Đây là những yếu tố quyết định sức sống lâu dài của doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh.

Sự đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nhân cần được thể hiện bằng kết quả cụ thể. Chính quyền tiếp tục kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở sản xuất; doanh nhân chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư và kinh doanh có trách nhiệm. Hơn 27 nghìn doanh nghiệp phát triển vững vàng sẽ là nguồn lực quan trọng để Ninh Bình thực hiện những mục tiêu lớn trong chặng đường phía trước.