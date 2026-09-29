Khơi dậy trách nhiệm cán bộ, đảng viên qua Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Từ phong trào đến sức lan tỏa sâu rộng

Trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá trên không gian mạng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Tại tỉnh, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tiếp tục khẳng định sức hút và ý nghĩa thiết thực khi thu hút hàng trăm tác giả tham gia với nhiều tác phẩm có chất lượng, gắn lý luận với thực tiễn đời sống.

Đằng sau những bài viết, video clip hay chương trình phát thanh đạt giải là những câu chuyện từ cơ sở, là sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.

Là đơn vị nhiều năm liên tiếp có số lượng và chất lượng tác phẩm nổi bật, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong xem cuộc thi không chỉ là nhiệm vụ mà còn là dịp để đội ngũ giảng viên nghiên cứu sâu hơn về lý luận chính trị gắn với thực tiễn địa phương.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Cao Bằng năm 2026 thu hút gần 1.000 tác phẩm gửi về Ban Tổ chức cuộc thi.

Đồng chí Vũ Hồng Vân, giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong chia sẻ rằng, điều quan trọng nhất của người giảng viên lý luận chính trị khi tham gia cuộc thi không phải là giải thưởng mà là quá trình nghiên cứu, tiếp cận vấn đề từ thực tiễn, góp phần vào hoạt động chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng. Theo chị, mỗi tác phẩm hoàn thành cũng là một lần chị tự nâng cao nhận thức, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng những lập cứ chặt chẽ, dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Và khi đứng trên bục giảng, bản lĩnh ấy sẽ được lan tỏa, truyền thụ tới đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, góp phần xây dựng lập trường tư tưởng kiên định trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

Từ các cơ quan Đảng, chính quyền đến trường học, lực lượng vũ trang, cuộc thi năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực. Toàn tỉnh có 925 tác phẩm tham gia, tăng 565 tác phẩm so với năm trước; 576 tác phẩm được lựa chọn gửi về Ban Tổ chức cấp tỉnh.

Những con số ấy cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mỗi tác phẩm là một “lá chắn” trên không gian tư tưởng

Tại phường Thục Phán, công tác tuyên truyền về cuộc thi được triển khai tới từng chi bộ, tổ dân phố. Nhiều cán bộ cơ sở lần đầu tiên mạnh dạn tham gia viết chính luận.

Đồng chí La Thị Vũ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thục Phán cho biết: Trước đây không ít người nghĩ rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, qua cuộc thi, cán bộ cơ sở nhận thức rõ đây là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội ngày càng đa dạng, phức tạp.

Từ thực tiễn địa phương, nhiều tác giả đã lựa chọn những vấn đề gần gũi như xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận, chuyển đổi số, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc hay đấu tranh với các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xây dựng tác phẩm.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nông Thanh Tùng trao giải cho các tác giả đạt giải B.

Đại tá Lương Tuấn Long, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải A cho rằng, tham gia cuộc thi không chỉ là quá trình nghiên cứu lý luận mà còn là dịp để người viết nhìn nhận sâu sắc hơn những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Từ kinh nghiệm công tác tại khu vực biên giới, đồng chí lựa chọn những vấn đề gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

“Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là nhiệm vụ của riêng một lực lượng hay một ngành nào. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm tham gia bằng những việc làm cụ thể trong công việc hằng ngày. Cuộc thi đã tạo điều kiện để những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ, lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng”, Đại tá Lương Tuấn Long chia sẻ.

Điểm đáng chú ý là nhiều bài viết không sa vào lý luận khô cứng mà bắt đầu từ những câu chuyện thực tế, những mô hình cụ thể, từ đó làm rõ giá trị của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng trong cuộc sống.

Nhiều tác phẩm còn được chuyển tải dưới hình thức video clip, phát thanh, báo điện tử, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin của công chúng hiện nay. Điều đó cho thấy công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang từng bước đổi mới cả về nội dung và phương thức truyền tải.

Khơi dậy trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên

Từ kết quả cuộc thi những năm gần đây cho thấy, điều giá trị nhất không nằm ở số lượng giải thưởng mà ở việc tạo được một phong trào nghiên cứu, tìm hiểu và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn xã hội.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ tác giả có năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Nông Thanh Tùng phát biểu tại Lễ trao giải.

Đồng chí Nông Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá, qua từng mùa giải, chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng lên, nhiều bài viết có chiều sâu lý luận, gắn chặt với thực tiễn của Cao Bằng. Cuộc thi không chỉ tạo diễn đàn trao đổi học thuật mà còn góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng trở thành mặt trận quan trọng của công tác tư tưởng. Vì vậy, mỗi bài viết, mỗi tác phẩm chính luận được đầu tư nghiêm túc không đơn thuần là sản phẩm dự thi mà còn là một kênh tuyên truyền, một nguồn thông tin chính thống góp phần định hướng dư luận xã hội.

Từ hội trường các cơ quan, đơn vị đến những chi bộ cơ sở nơi vùng sâu, vùng xa, cuộc thi đã và đang khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Cao Bằng trong giai đoạn mới.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng toàn tỉnh năm 2026 khép lại, nhưng những giá trị mà cuộc thi mang lại vẫn tiếp tục lan tỏa. Từ những trang viết, những thước phim, chương trình phát thanh được đầu tư công phu, nhận thức được nâng lên, niềm tin được củng cố và trách nhiệm được khơi dậy. Khi mỗi cán bộ, đảng viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, mỗi tác phẩm trở thành một tiếng nói bảo vệ lẽ phải, thì nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ ngày càng được củng cố vững chắc, tạo động lực cho Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững trên hành trình đổi mới, hội nhập.