Không khí tại Bảo tàng trở nên rộn ràng với sự hào hứng của đông đảo học sinh. Giữa những không gian trưng bày giàu bản sắc, các em chăm chú lắng nghe thuyết minh, thích thú khám phá những hiện vật, trang phục và mô hình nhà ở đặc trưng của các dân tộc.

Những điều vốn chỉ được biết qua sách giáo khoa nay hiện hữu sinh động trước mắt, giúp các em học sinh hình dung rõ hơn về đời sống, phong tục và bản sắc văn hóa của mỗi cộng đồng.

Sức hấp dẫn của hành trình khám phá nằm ở cách di sản được tái hiện qua những không gian sống và hiện vật gắn với đời thường. Mỗi mô hình nhà ở, bộ trang phục hay vật dụng sinh hoạt đều mang trong mình câu chuyện về môi trường sống, tập quán, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt của đồng bào.

Qua lời thuyết minh sinh động của hướng dẫn viên, các em từng bước khám phá những giá trị văn hóa ẩn sau mỗi hiện vật, hiểu hơn về sự phong phú, đa dạng trong đời sống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Từ những trải nghiệm trực quan ấy, kiến thức lịch sử, văn hóa không còn bó hẹp trong trang sách mà trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận. Việc được tận mắt quan sát, lắng nghe và tìm hiểu giúp học sinh kết nối bài học trên lớp với thực tiễn, khơi gợi niềm say mê khám phá và sự quan tâm đến những giá trị văn hóa truyền thống.

Chuyến tham quan vì thế không đơn thuần là một hoạt động ngoại khóa mà còn là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại. Khi di sản được tiếp cận bằng trải nghiệm và cảm xúc, tình yêu văn hóa cũng được nuôi dưỡng một cách tự nhiên.

Những hiểu biết và cảm nhận từ chuyến đi góp phần bồi đắp nhận thức về cội nguồn, niềm tự hào dân tộc, đồng thời hình thành ý thức trách nhiệm trong việc trân trọng, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau.

Thông qua giáo dục trải nghiệm, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống và nhận thức của thế hệ trẻ.

Không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa trong không gian trưng bày, Bảo tàng còn tạo cơ hội để các em tiếp cận, cảm nhận và thêm yêu những di sản của cha ông, qua đó góp phần gìn giữ mạch nối văn hóa giữa các thế hệ.