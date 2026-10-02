Khơi dậy tình yêu biển, đảo Tổ quốc trong thế hệ trẻ

Chị Nguyễn Thị Hoa Nâu, Báo cáo viên Tỉnh uỷ An Giang, chia sẽ những nội dung cơ bản trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với trên 600 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Trường Đại học An Giang.

Tham dự hội nghị, trên 600 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Trường Đại học An Giang được các báo cáo viên của Tỉnh ủy và Công an tỉnh An Giang thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, quản lý và giữ vững chủ quyền biển, đảo; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng Hải quân; vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Các báo cáo viên cũng đồng thời trao đổi về những nội dung cơ bản trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong thanh, thiếu niên. Qua đó, các đoàn viên, sinh viên được cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ trước những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh và đời sống xã hội.

Chị Nguyễn Thị Hoa Nâu, Báo cáo viên Tỉnh uỷ An Giang, chia sẽ những nội dung cơ bản trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với trên 600 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Trường Đại học An Giang.

Theo anh Lâm Tuấn Kiệt, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, biển, đảo là bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của đất nước, có vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước và cách thức Việt Nam giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo bằng biện pháp hòa bình, phù hợp pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh thông tin trên Internet và mạng xã hội ngày càng đa dạng, các bạn đoàn viên, sinh viên cần lưu ý chọn lọc, kiểm chứng nguồn tin trước khi tiếp nhận, chia sẻ; không phát tán thông tin chưa được xác thực, đồng thời chủ động giới thiệu những thông tin chính thống về đất nước, con người Việt Nam.

Từ những kiến thức được trang bị, các bạn đoàn viên, sinh viên sẽ trở thành lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt tại gia đình, nhà trường và cộng đồng; đồng thời cụ thể hóa nhận thức bằng việc chấp hành pháp luật, tích cực học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội.

Các bạn sinh viên Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia giao lưu với các báo cáo viên tại hội nghị.

Bên cạnh nội dung về biển, đảo, tại hội nghị, các báo cáo viên cũng tập trung tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và ma túy trong thanh, thiếu niên. Các báo cáo viên cung cấp kiến thức nhận diện nguy cơ, hình thức lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy và những hệ lụy đối với sức khỏe, học tập, gia đình và xã hội; đồng thời trang bị kỹ năng, kiến thức pháp luật cần thiết để các bạn đoàn viên, sinh viên chủ động phòng ngừa.

Sau hội nghị, các nội dung về biển, đảo, quốc phòng, an ninh, phòng, chống ma túy và HIV/AIDS sẽ tiếp tục được lồng ghép trong các hoạt động Đoàn, Hội, góp phần trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên trong học tập và đời sống.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, những kiến thức về biển, đảo và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia được tiếp cận gần hơn với đoàn viên, sinh viên, góp phần hình thành nhận thức và hành động phù hợp trong thế hệ trẻ hôm nay.