Với nội dung phong phú, hình thức trưng bày trực quan, sinh động, không gian triển lãm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Lan tỏa tình yêu biển, đảo qua những trang sách và bức ảnh

Qua từng trang sách, bức ảnh, ấn phẩm và mô hình, các em học sinh được tìm hiểu về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

Quang cảnh chương trình.

Đặc biệt, những hình ảnh chân thực về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giúp học sinh hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích, hoạt động còn mở ra không gian giáo dục giàu ý nghĩa, nơi tình yêu Tổ quốc được khơi dậy từ những điều gần gũi, thiết thực.

Lãnh đạo Hải đội 301, Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại chương trình.

Qua những câu chuyện, hình ảnh về biển, đảo và người chiến sĩ Cảnh sát biển, các em thêm hiểu những khó khăn, gian khổ và sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên cho biển, đảo quê hương.

Hun đúc trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ mái trường

Thông qua hoạt động, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và tình cảm gắn bó với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc được vun đắp sâu sắc hơn trong mỗi học sinh. Đây cũng là cách đưa kiến thức về biển, đảo đến gần hơn với thế hệ trẻ, giúp các em nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các em học sinh thăm quan mô hình trưng bày tài liệu, tranh, ảnh và ấn phẩm.

BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền biển, đảo; tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ.

Hoạt động còn góp phần làm phong phú các chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó quân - dân.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với các em học sinh.

Tình yêu biển, đảo không chỉ được vun đắp qua những bài học trên trang sách mà còn được nuôi dưỡng bằng niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Những hạt giống tình yêu biển, đảo được gieo từ mái trường hôm nay sẽ tiếp tục nảy mầm, lan tỏa, góp phần hình thành thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.