Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Chu Chiến Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đoàn Trinh sát miền Trung; Đại tá Trần Quốc Việt, Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát miền Trung; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) - Chi nhánh Gia Lai; giáo viên, học sinh một số trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Trinh sát miền Trung và các đại biểu cắt băng khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước”.

Tượng đài “Nghe lời non nước” được Đoàn Trinh sát miền Trung xây dựng tại khuôn viên của đơn vị, với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng và hơn 60 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ.

Công trình được khởi công từ ngày 5-9-2026, gồm phần móng bê tông cốt thép, bệ tượng đài ốp đá Ấn Độ nguyên khối. Cùng với hệ thống tam cấp, sân, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cảnh quan, cây xanh, bồn hoa và các hạng mục phụ trợ, bảo đảm cho công trình vừa có tính trang nghiêm, vừa có tính mỹ thuật cao và hài hòa với cảnh quan của đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Trinh sát miền Trung và các đại biểu, các em học sinh tham quan Tượng đài “Nghe lời non nước”.

Đại tá Chu Chiến Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đoàn Trinh sát miền Trung phát biểu.

Đại tá Trần Quốc Việt, Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát miền Trung cho biết, Tượng đài "Nghe lời non nước" có nguồn gốc từ tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Vũ Trọng Khôi, khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần căn dặn người chiến sĩ biên phòng. Không chỉ là công trình mỹ thuật, tượng đài còn là biểu tượng sinh động của tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng.

“Từ hôm nay, Tượng đài "Nghe lời non nước" trở thành biểu tượng thiêng liêng, một điểm tựa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ đơn vị; nơi mỗi cán bộ, chiến sĩ hướng về lời dạy của Bác, biến niềm tự hào thành ý chí và hành động cụ thể, quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Đại tá Trần Quốc Việt nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước”, Đại tá Chu Chiến Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đoàn Trinh sát miền Trung yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ thường xuyên khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai sâu rộng Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Tượng đài “Nghe lời non nước” tại khuôn viên Đoàn Trinh sát miền Trung.

Các đại biểu và các em học sinh tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trinh sát miền Trung và các đại biểu đã dâng hoa Tượng đài “Nghe lời non nước” với lòng thành kính, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.