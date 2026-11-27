Ông CơLâu Thái Ngọc (thôn Lăng, xã Tây Giang) kiểm tra sự phát triển của diện tích ba kích tím. Ảnh: TRẦN TRÚC

Khơi thông sinh kế từ dược liệu

Tại vùng cao Tây Giang - nơi đất đai và khí hậu ưu ái cho các loài dược liệu quý, ông CơLâu Thái Ngọc (thôn Lăng) đã trở thành tấm gương điển hình về tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Là đại diện Tổ hợp tác dược liệu Ánh Dương, ông Ngọc đã thay đổi hoàn toàn phương thức canh tác truyền thống từ quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ sang mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến sâu.

Lựa chọn ba kích tím làm cây trồng chủ lực, từ năm 2020 đến nay, gia đình ông đã mở rộng diện tích lên hơn 3ha dưới tán rừng tự nhiên. Ông Ngọc chia sẻ, với mật độ thâm canh khoảng 10.000 cây/ha, giống ba kích bản địa có sức sống mãnh liệt, năng suất cao và đặc biệt được thị trường rất ưa chuộng.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất trong cách làm của ông chính là việc không dừng lại ở khâu bán nguyên liệu thô.

Việc đầu tư hệ thống máy móc chế biến sâu giúp Tổ hợp tác dược liệu Ánh Dương nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định thương hiệu ba kích tím Tây Giang. Ảnh: TRẦN TRÚC

Hiện, nhà xưởng của Tổ hợp tác được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, vận hành khép kín từ khâu chưng cất, lọc rượu đến đóng gói trà túi lọc theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Chúng tôi vừa ươm giống vừa trồng để chủ động nguồn nguyên liệu. Việc chế biến sâu thành rượu, trà ba kích không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo thu nhập ổn định cho 11 thành viên và việc làm tại chỗ cho bà con trong thôn”, ông Ngọc phấn khởi.

Dù chi phí đầu vào và nhân công vùng cao còn lớn, nhưng nhờ tư duy quản trị hiệu quả, năm 2025, mô hình đã thu hoạch hơn 100kg ba kích, mang về lợi nhuận ước tính hơn 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Thành công của ông CơLâu Thái Ngọc đã chứng minh: khi đồng bào dân tộc thiểu số chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cái nghèo chắc chắn sẽ bị đẩy lùi.

[VIDEO] - Ông CơLâu Thái Ngọc chia sẻ về hiệu quả của mô hình kinh tế dược liệudưới tán rừng:

Giữ hồn bản sắc gắn với phát triển du lịch

Không chỉ bứt phá trong phát triển kinh tế, làn sóng thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” tại Tây Giang còn thấm sâu vào đời sống văn hóa. Đơn cử là mô hình “Tân tung da dá” tại khu dân cư Pơr’ning (thôn Lăng) gắn kết bảo tồn bản sắc với sinh kế du lịch cộng đồng.

Từ các hạt nhân nòng cốt là những nghệ nhân trong thôn, đội múa với quy mô từ 15 đến 30 thành viên đã biến những điệu múa, tiếng cồng chiêng truyền thống thành sản phẩm du lịch đặc sắc.

Mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Lăng góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Cơ Tu gắn liền với phát triển sinh kế bền vững cho người dân. Ảnh: UBND xã

Ông Pơloong Nhuôm, Bí thư Chi bộ thôn Lăng cho biết, trước đây người dân sinh sống phân tán nên việc bảo tồn văn hóa gặp nhiều trở ngại, nguy cơ mai một cao. Kể từ khi quy tụ về cộng đồng và triển khai đề án thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, vai trò của các đảng viên và nghệ nhân được phát huy tối đa. Người dân đoàn kết hơn, cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn môi trường bản làng xanh - sạch - đẹp.

Mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Lăng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2022 - 2026, thường xuyên đón các đoàn khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm. Du khách không chỉ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mà còn được trải nghiệm tinh túy ẩm thực Cơ Tu do người dân địa phương chế biến.

“Từ khi du lịch phát triển, người dân vừa giữ được hồn cốt tổ tiên, vừa bán được sản phẩm truyền thống để gia tăng thu nhập. Văn hóa giờ đây không chỉ để ngắm nhìn mà đã thực sự nuôi sống đồng bào”, ông Nhuôm chia sẻ.

[VIDEO] - Ông Pơloong Nhuôm, Bí thư Chi bộ thôn Lăng chia sẻ về mô hình bảo tồn văn hóa gắn với du lịch:

Với 286 hộ cùng gần 2.000 nhân khẩu, thôn Lăng đang định hướng phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp hơn, liên kết chặt chẽ với các đơn vị lữ hành nhằm ổn định nguồn khách.

Người dân mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ ngành du lịch thành phố để nâng cấp cảnh quan, đưa thôn Lăng trở thành một "điểm chạm" văn hóa ấn tượng trên bản đồ du lịch Đà Nẵng.

Người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước từng bước được khắc phục; ý thức tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo được nâng lên; nhiều hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, sinh hoạt cộng đồng dần được xóa bỏ; đời sống văn hóa tinh thần được cải thiện; tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư được củng cố… Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Giang Bhríu Hùng

Bên cạnh những kết quả đạt được, một bộ phận nhỏ người dân nhận thức chưa đầy đủ nên việc thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” còn chậm, chưa đồng đều giữa các khu dân cư.

Thời gian tới, xã Tây Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; phát huy tối đa vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín. Đồng thời, địa phương chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả và điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

[VIDEO] - Ông Bhríu Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Giang đánh giá về công tác "thay đổi nếp nghĩ, cách làm" trên địa bàn: