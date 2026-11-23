Ra mắt Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng.

Khơi dậy tinh thần tiên phong, kết nối nguồn lực khởi nghiệp

Festival 2026 hướng đến khơi dậy, cổ vũ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đoàn viên, thanh niên và trí thức trẻ, cũng là dịp kết nối các tác giả có công trình nghiên cứu khoa học, ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu với nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó tìm kiếm cơ hội hỗ trợ, hoàn thiện và thương mại hóa những dự án có tiềm năng, gắn với yêu cầu thực tiễn trong xây dựng đô thị thông minh và phát triển kinh tế - xã hội của TP. Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng nhấn mạnh vai trò tiên phong của thế hệ thanh niên trong hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tri thức và công nghệ số. Đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để sáng kiến khởi nghiệp từng bước phát triển thành những mô hình kinh tế hiệu quả, đóng góp cho cộng đồng và thành phố.

Trọng tâm của Festival là tổng kết và trao giải Cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" TP Đà Nẵng năm 2026, đồng thời phát động cuộc thi năm 2027. Tại vòng chung kết, Ban tổ chức đã trao giải cho 18 đề tài thuộc hai nhóm lĩnh vực, gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Trong đó, ở nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y, dược, khoa học nông nghiệp, giải Nhất thuộc về đề tài "Mô hình lượng tử cho chẩn đoán sự cố máy biến áp" của SV Huỳnh Đại (Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng).

Đối với nhóm khoa học xã hội và khoa học nhân văn, giải Nhất được trao cho đề tài "Ký ức tập thể và Folklore đương đại: Nghiên cứu trường hợp truyền thuyết hậu chiến tại thành phố Đà Nẵng" của nhóm SV Trường ĐH Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Cùng với đó, Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Light Up Your Creativity" năm 2026 cũng ghi nhận 10 ý tưởng, dự án của học sinh, SV trên địa bàn thành phố lọt vào vòng chung kết. Nhiều ý tưởng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn, tiêu biểu như hệ thống vòng tay thông minh cảnh báo đột quỵ của học sinh Trường THPT Ngô Quyền và dự án PINECYCLE tái tạo phụ phẩm từ dứa của sinh viên Trường ĐH Sư phạm (Đà Nẵng).

Khai mạc Festival "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm 2026.

Dịp này, "Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng" chính thức ra mắt với 19 thành viên, do Tiến sĩ Ngô Thị Hoàng Vân- Chủ tịch Hội SV Trường ĐH Sư phạm (Đà Nẵng) làm Chủ tịch. Mạng lưới có Hội đồng cố vấn gồm 6 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nhân, góp phần tăng cường kết nối, tư vấn và hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của giới trẻ.

Trang bị tư duy, kỹ năng thích ứng

Trong khuôn khổ chương trình, không gian triển lãm và trình diễn công nghệ được tổ chức với nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, mô hình công nghệ và sản phẩm OCOP thanh niên tiêu biểu. Người tham gia còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các ứng dụng công nghệ cao như thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo (AI) và robot tự động, qua đó tiếp cận những xu hướng công nghệ mới và tiềm năng ứng dụng trong thực tiễn.

Ký kết MOU giữa DNIC và Thành Đoàn Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Hội thảo hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên tập trung vào hai chuyên đề thiết thực. Chuyên đề "Beyond Technology - Con người làm nên khác biệt" phân tích mối quan hệ giữa công nghệ và yếu tố con người, định hướng phát triển các sản phẩm xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa. Trong khi đó, chuyên đề "Khởi nghiệp giữa nhiễu động - Thách thức hay cơ hội?" mang đến những góc nhìn về tư duy chiến lược, quản trị rủi ro, quản lý tài chính và kinh nghiệm chuyển đổi mô hình linh hoạt trước những biến động của thị trường.

Thông qua các hoạt động kết nối, tôn vinh nghiên cứu khoa học, trình diễn công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp, Festival góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo của thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường liên kết các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đổi mới sáng tạo. Sự kết hợp giữa nguồn lực, hạ tầng công nghệ và mạng lưới chuyên gia của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng với sức trẻ, tinh thần tiên phong của tổ chức Đoàn được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận và làm chủ các công nghệ mới cho thanh niên TP.