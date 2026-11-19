Đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026, kỷ niệm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1), chiều 19/11, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" và "Sinh viên 5 tốt" năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long dự lễ.

Lễ tuyên dương là hoạt động nhằm ghi nhận, biểu dương những nhà giáo trẻ, sinh viên có thành tích nổi bật trong giảng dạy, học tập, rèn luyện, công tác Đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời góp phần lan tỏa những hình mẫu tích cực, khơi dậy tinh thần thi đua, ý thức tự rèn luyện và khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên thuộc khối trường học.

Năm cá nhân được tuyên dương danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2026 gồm: Nguyễn Hoàng Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam, Giảng viên Khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam; Đào Mai Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam, Giảng viên Khoa Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam; Hoàng Thị Hải Yến, Giảng viên Khoa Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam; Đỗ Thị Kiều Trang, Giảng viên Khoa Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Giảng viên Nguyễn Diệu Linh, Khoa Công tác Thanh thiếu niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là một trong 5 Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Đoàn thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, đồng thời vinh dự được trao danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng.

Đồng chí Nông Quỳnh Ngân, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trao Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

15 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" đến từ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Phụ nữ Việt Nam là những sinh viên có kết quả nổi bật trong học tập, rèn luyện và hoạt động Đoàn, Hội.

Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" không chỉ là sự ghi nhận đối với những kết quả đã đạt được, còn là động lực để mỗi cá nhân tiếp tục rèn luyện, đổi mới và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong môi trường học đường.

Tại chương trình, các cá nhân đạt danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" và "Sinh viên 5 tốt" đã giao lưu với khán giả. Thông qua những câu chuyện thực tế, các đại biểu đã chia sẻ quá trình phấn đấu, kinh nghiệm cân bằng giữa học tập, chuyên môn và công tác Đoàn; về giá trị của các danh hiệu đối với sự trưởng thành của mỗi nhà giáo trẻ và sinh viên. Qua phần giao lưu, những kinh nghiệm, câu chuyện thực tế từ các cá nhân tiêu biểu đã trở thành nguồn động viên, gợi mở cho đội ngũ giảng viên trẻ và sinh viên tiếp tục hướng đến mục tiêu cao hơn trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu, rèn luyện và tham gia hoạt động Đoàn.

Ban tổ chức trao Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Lễ tuyên dương năm nay được tổ chức lần đầu từ khi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được thành lập và đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương từ ngày 14/11/2026. Theo Ban Tổ chức - Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, chương trình là tiền đề để xây dựng phong trào sinh viên, gắn kết khối trường học; tiếp tục tạo môi trường để những nhà giáo trẻ, sinh viên tiêu biểu được kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên có tri thức, bản lĩnh, khát vọng vươn lên và tinh thần tiên phong, cống hiến.