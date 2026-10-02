Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên

Từ hình thành ý tưởng, trang bị kỹ năng đến kết nối nguồn lực, nhiều hoạt động được triển khai, giúp sinh viên hình thành ý tưởng sáng tạo, năng lực thích nghi, sự tự tin, chủ động khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

Nhóm sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi “Khởi nghiệp nông nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2026” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức. Ảnh: Quang Huy

Đánh thức khát khao của người trẻ

Lập doanh nghiệp ngay từ giảng đường đại học là câu chuyện của sinh viên ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) Phạm Văn Thành.

Là nhà sáng lập, kiêm CEO dự án IELTS Smart Phạm Văn Thành cùng nhóm phát triển nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ luyện tập, thi thử và chấm 4 kỹ năng IELTS. Dự án hướng tới giải quyết những hạn chế về thời gian, chi phí và tính nhất quán trong đánh giá năng lực ngoại ngữ, nhất là với 2 kỹ năng speaking (kỹ năng nói) và writing (kỹ năng viết). Không dừng ở việc hỗ trợ giáo viên giảm tải, các trung tâm tối ưu hoạt động, Phạm Văn Thành còn cùng nhóm đặt mục tiêu từng bước phát triển IELTS Smart thành sản phẩm công nghệ giáo dục (EdTech) đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Từ một ý tưởng khởi nghiệp được hình thành trên giảng đường, IELTS Smart đang từng bước chứng minh khả năng ứng dụng và tiềm năng thương mại hóa. Cụ thể, tháng 6-2026, IELTS Smart ký hợp đồng B2B đầu tiên trị giá 200 triệu đồng. Đến nay, nền tảng đã được đưa vào vận hành tại 3 khách hàng doanh nghiệp... Tại phiên kết nối đầu tư trong khuôn khổ Vietnam Startup Community Day 2026, một số nhà đầu tư quốc tế đã bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi về khả năng hợp tác, đưa sản phẩm vào thị trường Singapore.

Đằng sau kết quả bước đầu của một dự án khởi nghiệp, ngoài câu chuyện về ý tưởng còn là hành trình trưởng thành của sinh viên trong môi trường đại học. Theo anh Phạm Văn Thành, bên cạnh kiến thức chuyên môn, điều quan trọng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mang lại là tư duy tự học, năng lực giải quyết vấn đề và tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn. Môi trường đổi mới sáng tạo tại học viện cũng tạo điều kiện để sinh viên thử nghiệm, biến ý tưởng thành sản phẩm, từng bước kiểm chứng trong thực tiễn.

Câu chuyện của IELTS Smart cho thấy hiệu quả của mô hình đào tạo gắn với thực tiễn đang được thúc đẩy tại nhiều cơ sở giáo dục đại học. Học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp không còn tồn tại như những hoạt động tách biệt mà ngày càng được kết nối trong hệ sinh thái có sự tham gia của nhà trường, doanh nghiệp, chuyên gia và sinh viên.

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

Khởi nghiệp ngày càng được người trẻ quan tâm, đặc biệt trong môi trường giáo dục, nơi học sinh, sinh viên có lợi thế về tri thức, khả năng tiếp cận công nghệ và tinh thần sáng tạo. Tuy nhiên, giá trị của khởi nghiệp trong nhà trường không chỉ nằm ở việc tạo ra những doanh nghiệp mới, mà quan trọng hơn đó là quá trình giúp người học hình thành năng lực phát hiện vấn đề, tìm kiếm giải pháp, tổ chức thực hiện và tạo ra giá trị từ những ý tưởng của mình.

Định hướng này được thể hiện trong Kế hoạch triển khai chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 11-5-2026. Kế hoạch nhấn mạnh việc chuyển từ hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; từ phát động phong trào sang chú trọng chuẩn hóa, chuyển đổi số, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả triển khai.

Từ định hướng trên, hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và các cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên được triển khai ngày càng đa dạng tại các cơ sở giáo dục. Ngày 4-9, Đại học Quốc gia Hà Nội phát động cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo “RND to Startup” năm 2026, dành cho học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ. Cuộc thi tạo không gian để các ý tưởng, kết quả nghiên cứu, sáng chế và giải pháp công nghệ được giới thiệu, hoàn thiện và từng bước phát triển thành những dự án có khả năng ứng dụng, thương mại hóa.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2026 do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức cũng tạo môi trường để sinh viên đưa khoa học, công nghệ vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Từ những vấn đề đặt ra trong sản xuất và chế biến, các dự án tham dự cuộc thi hướng tới những giải pháp mới, góp phần nâng cao giá trị và khả năng ứng dụng của sản phẩm nông nghiệp.

Theo PGS.TS Phạm Bảo Sơn, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày càng nhiều ý tưởng khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu, sáng chế, giải pháp công nghệ và những vấn đề thực tiễn cần được giải quyết thay vì chỉ xuất phát từ việc tìm kiếm một mô hình kinh doanh.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, PGS.TS Nguyễn Công Tiệp, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, khởi nghiệp nông nghiệp không thể chỉ dừng ở việc tạo ra sản phẩm mới hay thành lập doanh nghiệp. Quan trọng hơn là phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn, tạo ra giá trị mới, nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Dù được triển khai dưới nhiều hình thức, giáo dục khởi nghiệp trong các trường đại học đều hướng tới mục tiêu chung là hình thành ở người trẻ tư duy chủ động, khả năng phát hiện vấn đề và năng lực tìm kiếm giải pháp bằng tri thức, công nghệ, sự sáng tạo. Khi được rèn luyện từ giảng đường, tinh thần khởi nghiệp sẽ trở thành một phần của quá trình đào tạo, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp sinh viên tự tin và thích ứng sau khi tốt nghiệp.