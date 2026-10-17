Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp số trong thanh niên

Báo cáo viên chia sẻ với đoàn viên, thanh niên về khởi nghiệp trên nền tảng số.

Trước bối cảnh đó, Thành đoàn đã triển khai phong trào khởi nghiệp trên nền tảng TMĐT trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), góp phần hình thành tư duy kinh doanh số, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và TMĐT trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp số

Đang là học sinh lớp 11A2, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Hưng), em Trịnh Phương Thảo đã quan tâm đến hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp. Vì vậy, em dành buổi sáng ngày nghỉ cuối tuần tham gia hội nghị triển khai phong trào khởi nghiệp trên nền tảng TMĐT do Thành đoàn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Đồng Nai phối hợp tổ chức.

Phương Thảo chia sẻ: “Em đang học lớp 11, không lâu nữa sẽ bước vào năm học cuối cấp nên việc định hướng nghề nghiệp rất cần thiết. Em đặc biệt quan tâm đến hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp dành cho thanh niên”. Tại hội nghị, Phương Thảo được cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng; đồng thời hướng dẫn xây dựng mô hình, kế hoạch kinh doanh, xác định sản phẩm, thị trường, xây dựng dự án và tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp, cách kinh doanh hiệu quả trên sàn TMĐT.

Cùng với hoạt động tập huấn, Hội thi Thanh niên Đồng Nai đồng hành cùng sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) trên nền tảng TMĐT tạo cơ hội để ĐVTN thực hành kỹ năng bán hàng trực tuyến. Tham gia hội thi, các đội vận dụng kiến thức, kỹ năng về TMĐT, Digital Marketing, xây dựng nội dung và livestream bán hàng để quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng trên các nền tảng số.

Chị Đặng Thị Ngọc Hân, sinh viên ngành Digital Marketing, Trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Đồng Nai cho biết: Để chuẩn bị hội thi, chị và các thành viên trong nhóm đã xây dựng kịch bản, lên ý tưởng nội dung, đồng thời phối hợp trực tiếp với doanh nghiệp đề xuất mức giá ưu đãi nhằm thu hút khách hàng. Nhóm còn tìm hiểu, sử dụng các phần mềm hỗ trợ livestream, thiết kế khung hình, hiệu ứng, hình ảnh và cách hiển thị thông tin sản phẩm sao cho trực quan, dễ theo dõi, giúp người xem thuận tiện tìm hiểu và đặt hàng ngay trong phiên phát sóng.

Theo chị Hân, với thời lượng khoảng một giờ, việc sắp xếp nội dung và thu hút người xem trong thời gian ngắn là một thử thách. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để chị thử sức trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến, tiếp cận thị trường số, hiểu rõ hơn cách vận hành hoạt động bán hàng trên nền tảng số, đồng thời tích lũy kinh nghiệm xây dựng kịch bản, tổ chức livestream và tiếp cận khách hàng trực tuyến.

Góp phần quảng bá sản phẩm OCOP địa phương

Không chỉ giúp ĐVTN rèn luyện kỹ năng bán hàng trên sàn TMĐT, hội thi còn tạo điều kiện để các bạn tìm hiểu về sản phẩm địa phương, nhất là những sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP. Theo đó, các đội thi có thể lựa chọn sản phẩm OCOP phù hợp để tham gia hoặc chọn trong danh mục sản phẩm do ban tổ chức kết nối, giới thiệu.

Các đội thi thực hiện livestream giới thiệu về sản phẩm OCOP của địa phương.

Sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, chị Nguyễn Thị Mộng Thường, sinh viên năm 2 ngành Digital Marketing, Trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Đồng Nai, có nhiều ký ức gắn với các sản phẩm làm từ sữa bò Long Thành. Vì vậy, đội thi của chị đã lựa chọn sản phẩm bánh kẹo sữa Long Thành để giới thiệu đến người tiêu dùng trong phiên livestream.

Chị Mộng Thường cho hay: Dù từng trải nghiệm sản phẩm bánh, kẹo sữa Long Thành trước khi tổ chức livestream, nhóm vẫn chủ động tìm hiểu thông tin về sản phẩm, các hương vị, thành phần và những combo đang được giới thiệu trên thị trường. Bên cạnh trao đổi trực tiếp với đại diện nhãn hàng, các thành viên còn tìm kiếm thông tin trên những nền tảng mạng xã hội như Facebook hay TikTok để tìm hiểu cách tiếp cận người tiêu dùng, từ đó có thêm ý tưởng giới thiệu sản phẩm hấp dẫn hơn.

Bên cạnh các hoạt động tập huấn, hội thi và mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp số, thời gian tới, Thành đoàn sẽ hướng đến hỗ trợ thanh niên xây dựng, vận hành các gian hàng trên sàn TMĐT theo hướng chuyên nghiệp, duy trì hoạt động ổn định và phát triển bền vững, từng bước hình thành năng lực kinh doanh số cho ĐVTN. Anh PHAN THẾ CÔNG, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố

Qua quá trình tìm hiểu, chị Thường hiểu rõ hơn về quá trình phát triển của sản phẩm; đồng thời nhận thấy muốn kinh doanh hiệu quả trên nền tảng số, người bán cần am hiểu sản phẩm, biết khai thác các kênh truyền thông trực tuyến, nắm bắt thị hiếu khách hàng và xây dựng nội dung phù hợp để tăng khả năng tiếp cận thị trường. Qua hội thi, chị còn biết thêm nhiều sản phẩm đặc trưng của Đồng Nai và cảm thấy tự hào khi quê hương ngày càng có nhiều sản phẩm chất lượng được quảng bá rộng rãi trên thị trường.

Việc lựa chọn sản phẩm địa phương đạt chứng nhận OCOP để giới thiệu, quảng bá tại hội thi cũng thể hiện sự đồng hành của ĐVTN với sản phẩm OCOP. Sau 5 năm khởi nghiệp với nhang thảo mộc, chị Lê Thị Cẩm Vân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VFAM vẫn từng bước tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường cho 2 dòng sản phẩm chủ lực là nhang sạch thảo mộc Vân Hương và nụ xông thanh tẩy Vân Hương. Vì vậy, khi biết đến chương trình livestream quảng bá sản phẩm OCOP do Thành đoàn phối hợp tổ chức, chị Vân đã đăng ký tham gia.

“Với tôi, đây là dịp để quảng bá, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng nên tôi đã chủ động cung cấp thông tin về doanh nghiệp, đặc điểm từng dòng sản phẩm, thành phần, công dụng và những điểm khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường cho ĐVTN… Qua trao đổi, tôi nhận thấy nhiều người chưa biết đến nhang thảo mộc cũng như các sản phẩm tiêu biểu khác của địa phương. Việc truyền thông đến người tiêu dùng sẽ góp phần đưa sản phẩm vươn xa” - chị Cẩm Vân bộc bạch.