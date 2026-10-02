Khơi dậy tinh thần học tập suốt đời trong vùng đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang

Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt tại Đại hội.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua (giai đoạn 2021 - 2026), công tác khuyến học tại xã Ô Lâm phải đối mặt với không ít rào cản lớn. Hoạt động của Hội có những khoảng thời gian bị gián đoạn do ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19 và thiên tai. Mặt khác, xã có đông đồng bào dân tộc Khmer đời sống còn nhiều khó khăn, khả năng chăm lo cho con em đến trường còn nhiều hạn chế.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND xã cùng tinh thần quyết tâm cao của tập thể cán bộ Hội Khuyến học, phong trào học tập suốt đời tại địa phương đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ.

Lãnh đạo xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) trao quyết định Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ô Lâm nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Vượt khó vươn lên, đặt nền móng cho xã hội học tập

Đến nay, Hội Khuyến học xã Ô Lâm đã xây dựng được hệ thống tổ chức vững chắc từ cơ sở với 15 Chi hội Khuyến học ấp và 1 Chi hội Khuyến học trường học. Tổng số hội viên hiện có là 2.629 người, chiếm tỷ lệ 7,02% dân số toàn xã. Trong đó, hội viên là đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 60%.

Điểm sáng lớn nhất của nhiệm kỳ qua chính là việc lồng ghép công tác khuyến học vào các Tổ Nhân dân tự quản. Sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các tổ này đã trực tiếp góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban qua từng năm.

Bên cạnh đó, việc nhân rộng các mô hình học tập theo Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt được những con số ấn tượng. Kết quả bình xét cuối nhiệm kỳ ghi nhận toàn xã có đến 2.529 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập” (chiếm tỷ lệ 96% số hộ gia đình) và 18 ấp đạt tiêu chí “Cộng đồng học tập”, đưa xã Ô Lâm đạt chuẩn “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Đánh giá về chặng đường gian khó nhưng đầy tự hào vừa qua, ông Chau My Đa, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ô Lâm, chia sẻ: "Do đặc thù là xã dân tộc và miền núi, đặc biệt giai đoạn sáp nhập và dịch bệnh đã thử thách rất lớn đến phong trào chung, có những lúc hoạt động tưởng chừng bị gián đoạn hoàn toàn. Thế nhưng, nhờ sự tận tâm, kiên trì của đội ngũ cán bộ từ xã đến các ấp, đã khơi dậy được tinh thần hiếu học của nhân dân. Nhìn thấy 2.529 gia đình học tập đỏ lửa đèn sách và tỷ lệ học sinh bỏ học giảm hẳn, chúng tôi biết rằng những nỗ lực thầm lặng của Hội đã đi đúng hướng. Đó chính là phần thưởng lớn nhất, là điểm tựa để toàn hội tiếp tục cống hiến".

Một trong những thành tựu không thể không nhắc đến của Hội Khuyến học xã Ô Lâm nhiệm kỳ qua chính là công tác xã hội hóa, xây dựng nguồn lực hỗ trợ học sinh nghèo. Dù bối cảnh kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, Hội đã tích cực phối hợp cùng các ngành, trường học vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn đóng góp tiền và hiện vật trị giá hơn 850 triệu đồng.

Từ nguồn quỹ này, Hội đã kịp thời trao tặng 120 suất học bổng và hơn 3.500 suất quà bao gồm xe đạp, tập, sách, quần áo, dụng cụ học tập cho học sinh. Những phần quà ý nghĩa, thiết thực đã nâng bước, tiếp sức cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi có nguy cơ bỏ học, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc được tiếp tục cắp sách đến trường, viết tiếp ước mơ tri thức.

Tạo bước đột phá, hướng tới công dân số

Bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031, Hội Khuyến học xã Ô Lâm xác định tâm thế đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số trong giáo dục.

Mục tiêu cốt lõi được Ban Chấp hành Hội đề ra là tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, phấn đấu xây dựng các mô hình học tập đi vào chiều sâu, thực chất và có sức lan tỏa rộng rãi trong vùng đồng bào dân tộc.

Hội phấn đấu hàng năm có 95% cán bộ, hội viên và nhân dân được tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác khuyến học. Đến cuối nhiệm kỳ có 40% công dân trong độ tuổi lao động được công nhận danh hiệu “Công dân học tập”.

Có 95% gia đình có con, cháu trong độ tuổi đi học xây dựng mô hình “Góc học tập”, kết nối chặt chẽ 3 môi trường giáo dục (Gia đình - Nhà trường - Xã hội). Phát triển hội viên đạt tỷ lệ 30% dân số của xã, chú ý vận động để 90% hộ gia đình trong xã có hội viên khuyến học. Xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, phấn đấu 70% Chi hội các ấp và Tổ hội đạt loại Khá và Vững mạnh.

Hội Khuyến học xã Ô Lâm tham gia trao học bổng "Xây dựng tương lai" tại Trường THCS Ô Lâm.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu trên, Hội triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược. Trọng tâm là đổi mới công tác thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số để người dân dễ dàng tiếp cận phong trào. Đồng thời, đẩy mạnh quản lý quỹ khuyến học công khai, minh bạch, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm nhân rộng phong trào "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường".

“Thế giới đang tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi bước. Với phương châm hành động "Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập", "Học tập thường xuyên, học tập suốt đời", nhiệm kỳ 2026 - 2031 đòi hỏi Hội Khuyến học xã Ô Lâm phải thay đổi tư duy mạnh mẽ.

"Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc phát quà, trao học bổng, mà sẽ tập trung xây dựng mô hình "Công dân học tập" và ứng dụng công nghệ để từng người dân, từng hộ gia đình tự ý thức được việc tự học nhằm thích ứng với thời đại mới. Hội sẽ kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên chung sức, chung lòng biến Ô Lâm thành một xã hội học tập đúng nghĩa, góp phần đổi thay quê hương bằng con đường tri thức”, ông Chau My Đa, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ô Lâm bày tỏ.