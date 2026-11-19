Công trình sân vui chơi cộng đồng Cổ Điển B trở thành công trình dân vận khéo năm 2026 của xã Thanh Trì. Ảnh: PV

Bắt đầu từ nguyện vọng thiết thực của nhân dân

Ở thôn Tứ Hiệp, sân chơi cộng đồng khang trang đang trở thành điểm sinh hoạt chung của nhiều thế hệ. Người cao tuổi có nơi tập dưỡng sinh, thanh niên, trẻ em tập thể thao, vui chơi, người dân tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Đằng sau sự đổi thay ấy là cách làm dân vận bắt đầu từ lắng nghe nguyện vọng, khơi dậy trách nhiệm và biến sự đồng thuận thành hành động. Trong đó, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân vận thôn Tứ Hiệp, là người để lại dấu ấn rõ nét.

Bà Nguyễn Thị Lan chia sẻ, trước khi cải tạo, sân chơi thôn Cổ Điển B (cũ) đã xuống cấp, cây cối um tùm, lá rụng gây mất vệ sinh; bục lớn giữa sân chiếm diện tích, cản trở các hoạt động tập thể. Trong khi đó, nhu cầu luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt là có sân bóng cho thanh thiếu niên, ngày càng cấp thiết.

bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân vận thôn Tứ Hiệp, là người có dấu ấn rõ nét trong việc xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Kim Tiến.

Tháng 6-2026, thôn Cổ Điển B tổ chức họp nhân dân để lấy ý kiến về kế hoạch cải tạo, nâng cấp sân chơi. Chủ trương nhận được sự nhất trí của 100% số người tham dự. Người dân không chỉ đồng tình với việc xây dựng công trình mà còn thống nhất huy động sự đóng góp của toàn dân để cùng thực hiện.

Ngày 1-7-2026, thôn Cổ Điển B và thôn Cương Ngô sáp nhập thành thôn Tứ Hiệp. Sự thay đổi về địa giới và tổ chức địa bàn dân cư đặt ra yêu cầu bàn giao, tiếp nối công việc giữa đội ngũ cán bộ thôn cũ và mới. Với sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban lãnh đạo hai thôn đã phối hợp bàn giao hồ sơ, kế hoạch, bảo đảm công trình được triển khai liên tục, không bị gián đoạn.

Trên cơ sở chủ trương đã được thống nhất, bà Nguyễn Thị Lan cùng các thành viên Tổ dân vận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện. Tổ dân vận gồm 13 thành viên, phát huy vai trò của đảng viên, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng.

Các thành viên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người dân, giải thích ý nghĩa, lợi ích của công trình, đồng thời lắng nghe những băn khoăn để cùng tháo gỡ. Tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” được thể hiện bằng sự gương mẫu, trách nhiệm của từng thành viên trong quá trình vận động và tổ chức thực hiện.

Ngày 10-7, công trình chính thức khởi công trong sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân. Ảnh: PV

Ngày 10-7, công trình chính thức khởi công với sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân. Từ người cao tuổi đến thanh niên, thiếu nhi đều hào hứng tham gia, đóng góp kinh phí, công sức phù hợp với điều kiện, khả năng.

Ngay trong ngày đầu tiên, thôn đã tiếp nhận 250 triệu đồng ủng hộ của nhân dân. Đặc biệt, tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng để hoàn thành công trình đều được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Công khai, minh bạch để sức dân được phát huy

Xác định nguồn lực chủ yếu đến từ đóng góp của nhân dân, bà Nguyễn Thị Lan cùng ban lãnh đạo thôn chú trọng bảo đảm công khai, minh bạch trong từng khâu, từ thiết kế, đến thi công, giám sát và thanh quyết toán.

Thôn thành lập tổ tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công và thanh quyết toán với các thành viên là người dân có chuyên môn, kinh nghiệm trong những lĩnh vực liên quan. Đáng chú ý, trong tổ còn có hai cán bộ từng tham gia ban lãnh đạo thôn Cổ Điển B trước khi sáp nhập, tiếp tục chung tay dù không đảm nhiệm chức vụ trong ban lãnh đạo thôn mới.

Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo diện tích 1.125m² là điểm hẹn của những người yêu bóng đá. Ảnh: PV

Nguồn nhân lực tại chỗ được tập hợp, phân công theo đúng khả năng, chuyên môn. Các phương án thiết kế được triển khai đến đâu, thông tin kỹ thuật, dự kiến vật liệu và kinh phí được đưa lên nhóm chung để mọi người cùng theo dõi, đóng góp ý kiến.

“Cách làm này giúp người dân không chỉ đóng góp tiền của mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức, giám sát công trình. Mọi người có điều kiện theo dõi việc sử dụng nguồn lực do chính mình đóng góp, từ đó thêm tin tưởng và trách nhiệm với công việc chung. Tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được thể hiện qua từng phần việc cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở khẩu hiệu”, bà Lan nhấn mạnh.

Sau hơn hai tháng thi công, công trình sân chơi cộng đồng thôn Tứ Hiệp đã hoàn thành các hạng mục chính, đạt khoảng 90% kế hoạch đề ra. Toàn bộ mặt bằng sân cộng đồng với diện tích hơn 1.900m² được giải phóng; sân khấu mới rộng 200m², sân bóng đá mini cỏ nhân tạo diện tích 1.125m² cùng hai cổng ra vào được hoàn thành.

Không gian mới không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, tập luyện mà còn tạo điều kiện để thôn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần gắn kết cộng đồng.

Không gian mới đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khoẻ của nhiều đối tượng người dân. Ảnh: PV

Ông Trương Ngọc Bội, 82 tuổi, người dân thôn Tứ Hiệp, đánh giá cao tâm huyết của bà Nguyễn Thị Lan trong việc khởi xướng và tập hợp nhân dân. Theo ông, chính sự nhiệt tình, trách nhiệm của người đứng đầu tổ dân vận đã truyền cảm hứng để bà con cùng chung tay thực hiện công trình. Quá trình triển khai bài bản, công khai, minh bạch cũng giúp người dân thêm tin tưởng, sẵn sàng đóng góp khả năng của mình.

“Đến hôm nay, có được một sân chơi như thế này, bà con nhân dân chúng tôi phấn khởi lắm. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn là không gian cho thanh thiếu nhi vui chơi lành mạnh, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội”, ông Bội bày tỏ.

Phong trào “Dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chủ động của người dân. Ảnh: PV

Chia sẻ về sân chơi cộng đồng thôn Tứ Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Trì Hoàng Minh Hằng cho rằng, hiệu quả của phong trào “Dân vận khéo” không chỉ thể hiện ở một công trình được hoàn thành mà quan trọng hơn là đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chủ động của người dân.

Từ việc lắng nghe nguyện vọng, tạo đồng thuận đến huy động các nguồn lực trong cộng đồng, công trình sân chơi thôn Tứ Hiệp cho thấy khi dân vận được thực hiện khéo léo, thiết thực, sức dân sẽ được phát huy, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh.