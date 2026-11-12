Khơi dậy tinh thần đảng viên làm giàu chính đáng

Huy động hiệu quả các nguồn lực

Theo số liệu thống kê năm 2025, Đảng bộ TP Hà Nội có hơn 498.000 đảng viên, trong đó hơn 43.000 người tham gia hoạt động kinh tế tư nhân tại địa phương. Cụ thể, có 1.473 đảng viên là chủ doanh nghiệp, 1.772 đảng viên giữ chức vụ quản lý tại doanh nghiệp tư nhân và 40.311 đảng viên không giữ chức vụ quản lý. Thành phố hiện có 2.842 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Thực tiễn này đặt ra yêu cầu Hà Nội phải tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát hiệu quả xung đột lợi ích. Việc triển khai Quy định 224 nhằm tạo điều kiện để đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh hợp pháp, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, phát huy trách nhiệm nêu gương.

TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Quy định số 224-QĐ/TW.

Quán triệt Quy định 224, Thành ủy Hà Nội yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm đúng đối tượng, thẩm quyền và phân cấp quản lý cán bộ, đảng viên. Việc xem xét, chấp thuận được thực hiện theo hệ thống tổ chức đảng; các cơ quan Nhà nước, cơ quan chuyên môn phối hợp theo chức năng, không thay thế thẩm quyền của tổ chức đảng. Đáng chú ý, quá trình thực hiện bảo đảm đúng quyền, giới hạn và trách nhiệm của từng nhóm đảng viên; quy trình quản lý, sử dụng hồ sơ, thông tin đúng mục đích, thẩm quyền, bảo đảm bí mật Nhà nước và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, TP đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển Thủ đô. “Vì vậy, cần khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm giàu chính đáng của cán bộ, đảng viên, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng”, ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Hà Nội đang triển khai Quy định 224 của Trung ương với dự thảo 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, từ quán triệt, tuyên truyền đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát. TP tập trung quán triệt, tuyên truyền và tổ chức tập huấn, làm rõ quyền, giới hạn, trách nhiệm của từng nhóm đảng viên, nhất là những trường hợp không phải xin chấp thuận, phải được chấp thuận hoặc không được phép thực hiện.

Cùng với đó, các cấp ủy căn cứ hồ sơ để xác định nhóm đối tượng, chức danh, nhiệm vụ và hình thức đầu tư, kinh doanh; đối chiếu với phân cấp quản lý nhằm xác định rõ cơ quan tiếp nhận, cơ quan tham mưu và cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Quá trình này không làm phát sinh thêm bước hoặc thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính Nhà nước.

Một trong những nội dung quan trọng nữa, TP chú trọng phòng ngừa, kiểm soát xung đột lợi ích. Khi phát sinh trường hợp cụ thể, cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét mối liên hệ giữa lợi ích của đảng viên, người có liên quan với chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc được giao; từ đó quyết định, tổ chức thực hiện và theo dõi các biện pháp kiểm soát theo quy định.

TP cũng yêu cầu chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thông tin, dữ liệu, tài sản, nhân lực và nguồn lực công để phục vụ lợi ích riêng. Dự thảo nhấn mạnh, không mặc định việc sở hữu tài sản, cổ phần, có thu nhập hợp pháp hoặc tham gia đầu tư, kinh doanh là hành vi vi phạm.

Song song với công tác quản lý, Hà Nội hướng tới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển tổ chức đảng. TP bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đảng viên; tăng cường hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin và lồng ghép các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đổi mới sáng tạo hiện có, phù hợp với chức năng, thẩm quyền và đối tượng. Mặt khác, các đơn vị tại cơ sở phối hợp rà soát doanh nghiệp, hợp tác xã có đảng viên, nhưng chưa thành lập tổ chức đảng để hướng dẫn thành lập, củng cố tổ chức đảng và bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo TP Hà Nội dự hội nghị triển khai Quy định số 224-QĐ/TW.

Ngoài ra, việc thực hiện Quy định 224 cũng được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra. Trọng tâm là việc xác định đối tượng, thẩm quyền chấp thuận, giới hạn đầu tư, kinh doanh và kiểm soát xung đột lợi ích. Những khó khăn, vướng mắc phải được tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền hoặc chưa có hướng dẫn cần kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về vấn đề này, theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, việc triển khai Quy định 224 có ý nghĩa quan trọng đối với TP Hà Nội, không chỉ góp phần huy động nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, mà còn nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát xung đột lợi ích.

TP yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt triển khai nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Hiệu quả thực hiện kế hoạch sẽ được đánh giá thông qua những chuyển biến thực chất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên; việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong đầu tư, kinh doanh, phát huy những đóng góp thiết thực cho Thủ đô.

Kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích

Ông Nguyễn Ngọc Việt, đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho rằng, sự gương mẫu của đảng viên trong phát triển kinh tế có sức thuyết phục nhất khi được chứng minh bằng kết quả cụ thể. Một đảng viên dám đổi mới sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, cách làm sáng tạo hiệu quả, đúng pháp luật và sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp người dân thêm niềm tin để thay đổi cách nghĩ, cách làm.

“Chủ trương mới khuyến khích đảng viên làm kinh tế cần được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng; hỗ trợ tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường; khuyến khích đảng viên làm kinh tế giỏi liên kết sản xuất, tạo việc làm và giúp đỡ những hộ còn khó khăn”, ông Nguyễn Ngọc Việt chia sẻ.

Cán bộ, đảng viên Hà Nội tham dự hội nghị triển khai Quy định số 224-QĐ/TW.

Đồng tình với chủ trương trên, PGS.TS Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội bày tỏ, khuyến khích đảng viên làm giàu chính đáng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn tạo nền tảng để mỗi người phát huy tốt hơn vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp cho tổ chức đảng và xã hội. Tuy nhiên, làm giàu chính đáng cần gắn liền với việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm của đảng viên, phải chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm…

Tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. TP cũng tạo cơ hội để những người có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm được giao trọng trách, phát huy khả năng và cống hiến cho Thủ đô.

“Các cấp ủy quán triệt, thực hiện thống nhất, đúng đối tượng, phạm vi, quyền hạn, nghĩa vụ và giới hạn theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước theo tinh thần Quy định 224. TP khuyến khích đảng viên khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, tạo việc làm, đóng góp vào phát triển kinh tế; đồng thời yêu cầu mỗi người giữ vững tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động và kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định.

Tạo khát vọng cống hiến của đảng viên

GS, TS. Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội cho rằng, chủ trương này khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng cống hiến của đảng viên, đồng thời gắn lợi ích chính đáng của mỗi người với sự phát triển của cộng đồng. Ý nghĩa của chủ trương thể hiện ở 3 phương diện như: tạo thêm động lực phát triển; góp phần sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực trong xã hội và gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội.

Với TP Hà nội, ông Mạc Quốc Anh kỳ vọng chủ trương này sẽ góp phần thúc đẩy những dự án có hàm lượng tri thức, khả năng đổi mới công nghệ và sức liên kết với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các cơ hội kinh doanh phải được tiếp cận bình đẳng, trên cơ sở năng lực và sự tuân thủ pháp luật. Thành công của chủ trương cần được thể hiện bằng doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, người lao động có cuộc sống tốt hơn và xã hội có thêm những giá trị bền vững.