Khơi dậy tiềm năng phát triển

Định hướng sản xuất bền vững

Xã Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị: Thị trấn Quán Hàu, xã Vĩnh Ninh, Võ Ninh và Hàm Ninh. Kế thừa truyền thống và tiềm năng sẵn có, Đảng bộ xã xác định phương châm hành động “Đột phá từ hạ tầng, vươn lên bằng thế mạnh liên vùng”. Với vị trí cửa ngõ, gần trung tâm tỉnh lỵ, Quảng Ninh có lợi thế về kết nối giao thông, với các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 1, đường sắt Bắc - Nam và tuyến đường thủy dọc dòng Nhật Lệ. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương mở rộng giao thương, thu hút nguồn lực đầu tư và tăng cường liên kết kinh tế với các vùng lân cận.

Sau sáp nhập, xã Quảng Ninh có nhiều chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế-xã hội - Ảnh: Đ.N

Ông Trần Xuân Tình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau sáp nhập, với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Quảng Ninh đã tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, từng bước cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ bằng những giải pháp phù hợp, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện của địa phương. Quyết tâm này nhanh chóng lan tỏa vào từng chuyển động kinh tế-xã hội của xã Quảng Ninh. Niềm tin của Nhân dân cùng sự đồng thuận từ bộ máy chính quyền mới chính là đòn bẩy để địa phương tạo bước đột phá trong hành trình phát triển.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tuy không phải là vùng trọng điểm về phát triển cây lúa của tỉnh nhưng địa phương đang từng bước chuyển hướng sản xuất theo mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ bền vững. Hợp tác xã (HTX) Kinh doanh dịch vụ sản xuất nông nghiệp Vĩnh Trung là một trong những đơn vị tiên phong trong quá trình này.

Nhận thấy xu hướng thị trường đang ưa chuộng sản phẩm sạch, hữu cơ, HTX đã mạnh dạn chuyển đổi nhiều diện tích lúa truyền thống sang quy trình thâm canh cải tiến. Mặc dù giai đoạn đầu triển khai, người dân còn e ngại về lúa hữu cơ. Nhưng khi những diện tích lúa hữu cơ đầu tiên cho hạt gạo thơm lành, đậm vị, người nông dân đã hiểu rằng sản xuất sạch chính là hướng đi của nông nghiệp hiện đại.

Đến nay, HTX đã xây dựng được 187ha lúa hữu cơ chất lượng cao, năng suất bình quân mỗi vụ đạt gần 60tạ/ha. Từ những hạt lúa hữu cơ, thương hiệu gạo sạch Vĩnh Tuy ra đời, góp phần nâng cao giá trị nông sản và mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân toàn xã...

Ngoài gạo sạch Vĩnh Tuy, địa phương còn có sản phẩm dưa hấu Hàm Ninh cũng sản xuất theo hướng hữu cơ và xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu riêng. Để bức tranh kinh tế phát triển toàn diện, địa phương cũng đang tập trung khơi thông mọi nguồn lực cho sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Nhờ những giải pháp đồng bộ, hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thời gian qua luôn giữ vững đà tăng trưởng.

Hoàn thiện để bứt phá

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ, sau khi sáp nhập, xã Quảng Ninh đã từng bước hoàn thiện bộ máy, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính.

Hạ tầng công nghệ thông tin được địa phương quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo và điều hành trên môi trường mạng. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy trình, quy định. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng những kết quả bước đầu là động lực để Quảng Ninh hoàn thành các mục tiêu mới. Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ninh Nguyễn Ngọc Thụ cho biết: Bước vào năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Quảng Ninh đặt quyết tâm cao với những con số đột phá. Địa phương phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 12%, nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã đang tập trung thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, đồng thời đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền. Những giải pháp trọng tâm và quyết liệt đang được Đảng bộ, chính quyền xã cụ thể hóa ngay từ những tháng đầu năm.

Một không gian rộng mở đang mang lại những cơ hội mới cho xã Quảng Ninh. Sức sống mới đang hiện hữu qua những đổi thay cụ thể trong đời sống kinh tế-xã hội của địa phương. Quan trọng hơn, sau sáp nhập, Quảng Ninh đã hình thành tư duy phát triển mới: Chủ động hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn. Phát huy những kết quả đạt được, Quảng Ninh hướng đến mục tiêu chuyển hóa tiềm năng thành những giá trị thiết thực, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.