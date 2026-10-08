Khơi dậy sức trẻ trong kỷ nguyên số

Đoàn viên, thanh niên phường Thống Nhất hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số, góp phần nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở.

Làm chủ công nghệ, lan tỏa chuyển đổi số

Để lan tỏa CĐS ở cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia, gắn với nhiệm vụ thực tiễn tại địa phương. Hết quý III/2026, tổ chức Đoàn đã phối hợp tuyên truyền hơn 400 tin, bài, 47 infographic, 35 video tuyên truyền; tổ chức 34 hội nghị, diễn đàn, tọa đàm, lớp tập huấn về CĐS, kỹ năng số và an toàn thông tin mạng. Đặc biệt, 100% Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc thành lập đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng nền tảng và dịch vụ số, nhất là tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nổi bật là chiến dịch “Mùa Hè số cùng VNeID”, với lễ ra quân điểm cấp tỉnh tháng 6 vừa qua tại phường Thanh Miếu, phường Thống Nhất và xã Vĩnh Tường. Các đội hình thanh niên tình nguyện trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Với sự tham gia của 100% cơ sở Đoàn, chiến dịch đã hỗ trợ trên 10.000 lượt người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ số, góp phần đưa CĐS từ tuyên truyền thành những phần việc thiết thực tại cơ sở.

Tại phường Thanh Miếu, tinh thần xung kích của tuổi trẻ được phát huy thông qua các hoạt động CĐS. Đoàn phường có trên 2.800 đoàn viên, sinh hoạt tại 57 chi đoàn, thuộc 39 tổ dân phố. Với mô hình “Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ”, các đoàn viên tập trung hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích số, điện thoại thông minh và nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Đồng chí Đỗ Ngọc Duy - Bí thư Đoàn phường cho biết: Với lực lượng đoàn viên đông, chúng tôi xác định thanh niên phải đi đầu trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ. Phương châm của Đoàn phường là “đoàn viên biết trước, làm trước, hướng dẫn người dân cùng làm”. Đoàn phường chú trọng xây dựng lực lượng đoàn viên nòng cốt có kỹ năng công nghệ, tổ chức hướng dẫn theo hình thức thực hành để người dân dễ tiếp cận, dễ sử dụng và từng bước chủ động hơn trong môi trường số.

Cùng với Thanh Miếu, Đoàn phường Thống Nhất duy trì 16 Tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 200 đoàn viên, thanh niên, phối hợp hỗ trợ hơn 8.000 người cài đặt, kích hoạt, tích hợp giấy tờ trên VNeID và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đoàn phường còn ứng dụng Zoom trong họp trực tuyến, sử dụng mã QR tại các hội nghị, đại hội và triển khai mô hình “Wifi thanh niên - Kết nối cộng đồng” tại 5 tổ dân phố, tạo điều kiện để người dân tiếp cận Internet và tiện ích số. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Linh - Bí thư Đoàn phường chia sẻ: Đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt trong CĐS ở cơ sở. Thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục phát huy lực lượng đoàn viên có kỹ năng công nghệ, khuyến khích thanh niên chủ động ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động và hoạt động cộng đồng.

Từ những hoạt động tại cơ sở, có thể thấy, CĐS đã mở rộng không gian cống hiến sức trẻ cho thanh niên. Mỗi đoàn viên vừa là người chủ động học tập, làm chủ công nghệ, vừa là cầu nối đưa tri thức số đến cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Khẳng định vai trò của tuổi trẻ

Nếu việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng, thì chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ trong học tập, lao động, sản xuất và khởi nghiệp là hướng đi để thanh niên khẳng định năng lực sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Tuổi trẻ phường Vĩnh Phúc luôn phát huy vai trò tiên phong trong CĐS với nhiều mô hình thiết thực như Câu lạc bộ Trí tuệ trẻ nhân tạo, Câu lạc bộ Truyền thông số và Đội hình “Bình dân học vụ số”. Qua đó, đoàn viên, thanh niên được nâng cao năng lực số, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, góp phần xây dựng cộng đồng số. Ở phạm vi toàn tỉnh, tháng 4/2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch thành lập Câu lạc bộ Trí tuệ nhân tạo trẻ, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên tiếp cận khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đến nay, 58/155 đơn vị đã thành lập câu lạc bộ; các đơn vị còn lại dự kiến hoàn thành trong những tháng cuối năm 2026. Cùng với đó, phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, CĐS, chuyển đổi xanh”, giai đoạn 2026-2030 được triển khai, chú trọng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế xanh, bền vững; ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường.

Ngày 24/6/2026, Tỉnh Đoàn ký kết biên bản ghi nhớ với Vietnam Foundation triển khai các chương trình nâng cao năng lực số, thúc đẩy tự học và bảo đảm an toàn Internet. Mô hình “Lớp học mở Bình dân học vụ số Khan Academy Vietnam” được triển khai từ cán bộ, đoàn viên cơ quan Tỉnh Đoàn, hướng tới mở rộng tại 155 cơ sở Đoàn và đông đảo học sinh, sinh viên.

Trao đổi về định hướng phát huy vai trò của tuổi trẻ trong CĐS, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: CĐS không chỉ là yêu cầu về ứng dụng công nghệ mà còn là cơ hội để thanh niên đổi mới tư duy, nâng cao năng lực và khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, Tỉnh Đoàn tiếp tục tập trung nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy tinh thần tự học, đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Từ phong trào “Bình dân học vụ số”, chiến dịch “Mùa Hè số cùng VNeID” đến các câu lạc bộ trí tuệ nhân tạo trẻ và hoạt động đồng hành khởi nghiệp cho thấy, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đang tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đưa CĐS và công nghệ trở thành môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện và cống hiến. Từ đó khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong CĐS, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển trong kỷ nguyên số.