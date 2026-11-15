Khơi dậy sức sống từ những sản phẩm thủ công

Đa dạng những sản phẩm thủ công sáng tạo

Diễn ra trong hai ngày 14 và 15-11 trên phố Đinh Tiên Hoàng, Hội chợ Sáng tạo “Nghề và Nghệ” giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công, thiết kế, thời trang và sáng tạo trẻ. Với 5 nhóm nội dung gồm Di sản và Làng nghề, Tri thức và Công nghệ, Trải nghiệm, Local Brand và Sáng tạo trẻ, hội chợ mang đến những sản phẩm kết hợp giữa giá trị truyền thống và nhu cầu sử dụng trong đời sống hiện đại.

Nổi bật tại gian hàng của Chi hội Phụ nữ khuyết tật phường Hoàn Kiếm là những bó hoa vải tái chế với màu sắc, kiểu dáng phong phú. Mang thông điệp “Hoa của hy vọng - Giấc mơ từ những người đặc biệt”, mỗi bông hoa không chỉ là sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn mang trong mình câu chuyện về nghị lực, lòng kiên trì và khát vọng vượt lên số phận.

Những sản phẩm hoa vải tái chế đa dạng về màu sắc, kiểu dáng, được làm thủ công bởi các thành viên Chi Hội Phụ nữ khuyết tật phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoài Phương

Chị Phạm Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khuyết tật phường Hoàn Kiếm cho biết, hoa vải tái chế là sáng kiến của Chi hội, từng được giới thiệu tại các hoạt động về sáng tạo xanh. Hiện sản phẩm vẫn trong quá trình hoàn thiện, chủ yếu được bán qua fanpage và những hội chợ mà Chi hội tham gia.

“Mục đích chính của chúng tôi khi tham gia những hội chợ như thế này là lan tỏa lối sống xanh, hướng đến bảo vệ môi trường. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn tạo cơ hội để người khuyết tật có việc làm, tăng thu nhập”, chị Hiền chia sẻ.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm hoa vải tái chế. Ảnh: Hoài Phương

Với những sản phẩm còn mới, hội chợ là dịp để các thành viên giới thiệu trực tiếp đến công chúng, tìm kiếm khách hàng ngoài những kênh tiêu thụ truyền thống.

Ở một gian hàng khác, thương hiệu Vua dép lốp của Công ty cổ phần Tập đoàn Depcaosu.com giới thiệu các mẫu dép cao su truyền thống cùng nhiều thiết kế mang phong cách hiện đại. Bên cạnh mẫu dép Bác Hồ quen thuộc là những dòng dép sử dụng đế ứng dụng công nghệ mới, quai nhiều màu sắc, hướng đến người tiêu dùng trẻ.

Các mẫu dép cao su truyền thống và hiện đại được giới thiệu tại hội chợ. Ảnh: Hoài Phương

Anh Nguyễn Hồng Việt, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Depcaosu.com cho biết, doanh nghiệp mong muốn thay đổi cách nhìn của người tiêu dùng về dép cao su. Không còn bó hẹp trong những mẫu dép đế đen, quai đen với kiểu dáng đơn giản như trước, các sản phẩm đã được phát triển đa dạng hơn, mang tính thời trang, phù hợp với thị hiếu hiện nay.

Theo anh Việt, việc đưa cả những mẫu dép truyền thống và các dòng sản phẩm mới đến hội chợ giúp khách tham quan trực tiếp trải nghiệm, nhận thấy sự thay đổi của sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu các thiết kế mới, tiếp cận thêm những nhóm khách hàng tiềm năng.

Mở cơ hội tiếp cận thị trường

Điểm đáng chú ý tại Hội chợ Sáng tạo “Nghề và Nghệ” là khách tham quan không chỉ được ngắm nhìn sản phẩm mà còn có thể trực tiếp tìm hiểu chất liệu, công năng, trao đổi với người bán và lựa chọn những mặt hàng phù hợp. Những cuộc gặp gỡ này cũng giúp người làm nghề nắm bắt thị hiếu, tiếp nhận phản hồi để điều chỉnh sản phẩm.

Không gian trưng bày và trải nghiệm làm dép Bác Hồ. Ảnh: Hoài Phương

Chị Lê Thị Hà, du khách đến từ Bắc Ninh, chia sẻ: “Tôi thích nhất là được tận mắt xem những sản phẩm thủ công, nghe người bán giới thiệu cách làm và câu chuyện phía sau mỗi món đồ. Có những sản phẩm nhìn rất quen nhưng được thiết kế mới lạ, đẹp mắt. Nếu biết thêm địa chỉ mua hàng sau hội chợ thì tôi nghĩ sẽ có nhiều người muốn tìm mua những sản phẩm như thế này”.

Các gian hàng tại hội chợ thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm. Ảnh: Hoài Phương

Với những doanh nghiệp đã có hệ thống phân phối, hội chợ còn là dịp giới thiệu mẫu mã mới và mở rộng nhận diện thương hiệu.

Theo Ban tổ chức, Hội chợ Sáng tạo “Nghề và Nghệ” cùng Hội chợ “Makers Market - Chăm hoa đua nở” quy tụ hơn 200 đơn vị sáng tạo, tạo không gian giới thiệu sản phẩm, giao lưu và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Việc tiếp xúc trực tiếp giữa người sản xuất, nhà thiết kế và người tiêu dùng không chỉ phục vụ hoạt động mua bán tại chỗ mà còn mở ra khả năng kết nối lâu dài.

Tuy nhiên, sự quan tâm của khách tham quan mới chỉ là bước đầu. Để sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã và duy trì những kênh tiêu thụ ổn định. Điều này càng có ý nghĩa với các mô hình sản xuất thủ công quy mô nhỏ, nơi đầu ra của sản phẩm gắn trực tiếp với cơ hội việc làm và thu nhập của người lao động.

Với chủ đề “Kinh tế sáng tạo”, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 hướng tới phát huy các nguồn lực văn hóa, nghệ thuật và thiết kế thành giá trị kinh tế. Từ những cuộc gặp gỡ tại Hội chợ Sáng tạo “Nghề và Nghệ”, cơ hội tiếp cận khách hàng đã được mở ra. Điều quan trọng là những kết nối ấy có thể tiếp tục được duy trì sau khi hội chợ khép lại, giúp sản phẩm sáng tạo tìm được đầu ra bền vững.