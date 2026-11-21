Các học viên chăm chú học cách đan từ các nghệ nhân. Ảnh: HIỀN THÚY

Mới đây, lớp tập huấn, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm, đan lát truyền thống dân tộc Cơ Tu năm 2026 (tổ chức từ ngày 18 đến 20/11) thu hút đông đảo nghệ nhân, người có kinh nghiệm, người dân và những người có nhu cầu tìm hiểu, học nghề truyền thống, trong đó có sự góp mặt của thanh thiếu niên, học sinh địa phương.

Bằng phương pháp hướng dẫn trực quan, cầm tay chỉ việc, các học viên được tìm hiểu cách lựa chọn, xử lý nguyên liệu, sử dụng công cụ truyền thống, kỹ thuật mắc sợi, lên khung, dệt nền, phối màu, tạo hoa văn trên thổ cẩm. Đối với nghề đan lát, học viên được hướng dẫn các công đoạn chẻ nan, đan, tạo hình những sản phẩm quen thuộc như gùi, nia, giỏ, rổ...

Là người trực tiếp tham gia hướng dẫn nghề đan lát, ông Aviết Anghế, (thôn Agiốc) chia sẻ: “Đan lát là nghề thủ công được làm hoàn toàn bằng đôi bàn tay và sự khéo léo của người thợ. Tôi mong muốn các cháu biết làm, biết giữ gìn để nghề truyền thống không bị mai một”. Những người đã biết một số kỹ thuật đan lát vẫn đến tiếp tục học hỏi, nâng cao tay nghề.

Anh Bling Blon, thôn Apát, xã Avương cho biết: “Tham gia lớp học lần này, được các nghệ nhân hướng dẫn thêm những kỹ thuật như làm đế gùi, giỏ cá và nhiều công đoạn khác, tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm để thực hành tốt hơn. Tôi mong muốn cùng bà con duy trì, phát triển nghề truyền thống”.

Việc khuyến khích thanh thiếu niên, học sinh tham gia học nghề bên cạnh các nghệ nhân, người lớn tuổi đã tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ. Qua từng công đoạn thực hành, người trẻ không chỉ tiếp cận kỹ thuật dệt, đan lát mà còn hiểu thêm ý nghĩa của hoa văn, chất liệu, màu sắc và những giá trị văn hóa gắn liền với đời sống cộng đồng.

Dệt thổ cẩm và đan lát từ lâu đã trở thành những nghề thủ công gắn bó với đời sống đồng bào Cơ Tu. Mỗi tấm thổ cẩm với những hoa văn, màu sắc đặc trưng hay mỗi chiếc gùi, chiếc nia được đan từ tre, mây không chỉ phục vụ sinh hoạt, lao động sản xuất mà còn phản ánh sự khéo léo, óc sáng tạo và bản sắc văn hóa của cộng đồng.

Xã Avương định hướng gắn bảo tồn nghề truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng. Theo đó, các sản phẩm dệt thổ cẩm, đan lát không chỉ dừng lại ở giá trị sử dụng trong đời sống mà còn có thể trở thành những sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần giới thiệu nét đẹp phong tục, tập quán, sinh hoạt và sự khéo léo của đồng bào Cơ Tu đến với du khách. Thông qua các hoạt động truyền dạy, thực hành, trình diễn và giới thiệu sản phẩm, địa phương từng bước tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa. Đây cũng là hướng đi nhằm khai thác tiềm năng văn hóa bản địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đồng thời mở ra cơ hội tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Ông Alăng Arấy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Avương cho biết: “Thông qua lớp tập huấn, địa phương mong muốn khôi phục, duy trì và trao truyền nghề dệt thổ cẩm, đan lát truyền thống của đồng bào Cơ Tu, nhất là đối với thế hệ trẻ. Về lâu dài, xã sẽ tiếp tục quan tâm phát huy vai trò của các nghệ nhân, gắn việc bảo tồn nghề truyền thống với hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và phát triển du lịch cộng đồng, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Từ những khung dệt, đường kim, sợi chỉ đến từng nan tre, sợi mây hôm nay, lớp tập huấn tại xã Avương đã góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của người dân, nhất là thế hệ trẻ, trong việc gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.