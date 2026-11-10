Khơi dậy sức sáng tạo trên không gian số

Đưa giá trị văn hóa thành nguồn cảm hứng sáng tạo

Trước đó, ngày 9-11, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin về Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn thành phố năm 2026, với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị thành phố”. Chương trình do UBND thành phố chỉ đạo, giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thực hiện, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch tại xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các nền tảng công nghệ và mạng xã hội ngày càng trở thành không gian quan trọng để lan tỏa những giá trị văn hóa, định hình xu hướng và kết nối cộng đồng. Đặc biệt, đội ngũ nhà sáng tạo nội dung (Content Creator), người có sức ảnh hưởng (KOLs, KOCs), các mạng lưới đa kênh (MCN) đang có vai trò ngày càng rõ nét trong hoạt động truyền thông hiện đại.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi, với sức lan tỏa nhanh và khả năng tiếp cận đông đảo công chúng, cộng đồng sáng tạo nội dung số được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng tích cực trong việc xây dựng môi trường mạng văn minh, quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại, nghĩa tình.

Thông qua tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn thành phố năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ, đơn vị truyền thông và cộng đồng sáng tạo nội dung. Qua đó, khuyến khích sản xuất những sản phẩm số có chất lượng, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần cụ thể hóa các định hướng phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: PV

Lan tỏa hình ảnh thành phố qua những sản phẩm số

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi sáng tạo nội dung trên nền tảng số với chủ đề “Tự hào Thành phố mang tên Bác”, tập trung trên nền tảng TikTok. Cuộc thi dành cho người dân và cộng đồng sáng tạo nội dung trên cả nước, không giới hạn độ tuổi, ngành nghề.

Các tác phẩm dự thi hướng đến việc giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa, di sản lịch sử, bản sắc truyền thống và vẻ đẹp đời sống con người Thành phố Hồ Chí Minh trong nhịp sống đô thị hiện đại. Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày 15-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027.

Theo Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh, dù hashtag hưởng ứng cuộc thi mới được tạo trong những ngày gần đây, nền tảng đã ghi nhận hơn 6.000 video tham gia. Con số này cho thấy sức hút của chủ đề cũng như sự quan tâm của giới trẻ và cộng đồng sáng tạo đối với các giá trị văn hóa của thành phố.

Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: PV

Trong khuôn khổ tuần lễ, diễn ra ngày 13 và 14-11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, người dân và du khách còn có cơ hội tiếp cận các hoạt động trải nghiệm công nghệ số. Không gian trưng bày giới thiệu hoạt động của các nền tảng Meta, YouTube, TikTok và các đơn vị MCN; đồng thời tổ chức trải nghiệm thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) và phòng thu phát sóng trực tiếp.

Bên cạnh đó, chương trình tọa đàm đối thoại với lãnh đạo thành phố về chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số” sẽ diễn ra sáng 14-11. Chiều cùng ngày là hội thảo và đào tạo chuyên môn, tập trung vào kiến thức pháp luật về nội dung số, chuẩn mực văn hóa, kỹ năng sản xuất nội dung và ứng dụng AI.

Với việc kết nối nguồn lực quản lý, công nghệ và cộng đồng sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng hình thành hệ sinh thái nội dung số phát triển lành mạnh, chuyên nghiệp. Qua đó, mỗi sản phẩm sáng tạo không chỉ là phương tiện truyền thông mà còn góp phần kể những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người thành phố, đưa hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.