Khơi dậy sức sáng tạo của thế hệ trẻ, đưa pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống

Ông Trần Thanh Tùng - Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026

Chia sẻ tại Lễ phát động Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 diễn ra sáng 23/10/2026 tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, ông Trần Thanh Tùng - Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương cho biết, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững. Đối với doanh nghiệp, đây là giải pháp giúp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Đối với mỗi gia đình, từng cán bộ, sinh viên chúng ta, tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi tiêu đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và giảm áp lực lên hệ thống cung ứng năng lượng. Do đó, công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật cần gần gũi, dễ hiểu và gắn với những tình huống thực tế.

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”, nhằm khuyến khích tinh thần chủ động tìm hiểu pháp luật, chia sẻ những cách làm thiết thực, những sáng tạo của các em sinh viên để từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.

Lễ Phát động Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thu hút sự tham dự của hàng trăm đại biểu là đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; các cơ quan, ban, ngành có liên quan; các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội; cùng đại diện các cơ quan truyền thông báo chí

Theo ông Trần Thanh Tùng, việc tổ chức Lễ phát động năm nay tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là dịp tiếp nối những kết quả đó, lan tỏa tinh thần tìm hiểu pháp luật và thực hành tiết kiệm năng lượng với đông đảo học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước.

Để Cuộc thi đạt được mục tiêu đề ra, Cục Năng lượng - Dầu khí sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Tạp chí Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả. Nội dung thi cần chính xác, cập nhật các quy định hiện hành và chú trọng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Các hình thức tương tác, sân khấu hóa cần hấp dẫn, dễ tiếp cận, giúp người tham gia hiểu đúng và ghi nhớ những nội dung pháp luật cần phổ biến.

Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí Trần Thanh Tùng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cần gần gũi, dễ hiểu và gắn với những tình huống thực tế.

Lãnh đạo Cục Năng lượng - Dầu khí bày tỏ mong muốn, các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể quan tâm phổ biến thông tin, tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên, người lao động tham gia; đồng thời gắn việc hưởng ứng Cuộc thi với hoạt động tiết kiệm năng lượng tại chính đơn vị mình.

"Những sáng kiến phù hợp, những thay đổi nhỏ được duy trì thường xuyên sẽ góp phần đưa kiến thức từ Cuộc thi vào cuộc sống", ông Trần Thanh Tùng nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc giới thiệu Cuộc thi, lan tỏa những cách làm tốt và đưa kiến thức pháp luật đến công chúng bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu. Những tình huống, tiểu phẩm và sáng kiến có chất lượng cần được tiếp tục khai thác để phục vụ công tác tuyên truyền sau khi Cuộc thi kết thúc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026

Ở góc độ người trực tiếp xây dựng chính sách pháp luật, ông Trần Thanh Tùng thấu hiểu việc đọc luật và làm luật "đôi khi khá khô khan và có thể gây cảm giác nhàm chán".

"Vì vậy, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng để các em sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước - phát huy sức sáng tạo, chuyển tải những nội dung pháp luật vốn khô khan qua các tiểu phẩm, chương trình ca nhạc", lãnh đạo Cục Năng lượng - Dầu khí chia sẻ. Theo ông, thông qua những hình thức thể hiện sinh động đó, các thông điệp, chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ đến gần hơn với sinh viên, giới trẻ, đi vào nhận thức và đời sống.

Đây là cách tiếp cận mà những người làm chính sách đang hướng đến đối với đối tượng sinh viên, giới trẻ, và cũng là lý do mà Ban Tổ chức lựa chọn tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - đơn vị đã xuất sắc giành giải Quán quân Cuộc thi năm trước.

Hoạt động minigame tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được tổ chức trong khuôn khổ Lễ phát động Cuộc thi đã tạo không khí sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng trực tiếp của đông đảo sinh viên tham dự

Từ Lễ phát động Cuộc thi, ông Trần Thanh Tùng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các em sinh viên tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026, cùng lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai” bằng những hành động thiết thực.

Đặc biệt, lãnh đạo Cục Năng lượng - Dầu khí khuyến khích các em sinh viên sẽ tiếp tục tham gia Cuộc thi với tinh thần tự tin, chủ động và sáng tạo. Mỗi kiến thức tiếp nhận được đều có thể bắt đầu từ những việc rất gần gũi: tắt thiết bị khi không sử dụng, sử dụng điều hòa hợp lý, lựa chọn thiết bị có hiệu suất năng lượng cao và cùng nhắc nhau tránh lãng phí.

"Với trí tuệ và tri thức đã được học, các em có thể sáng tạo cũng như tối ưu hóa quy trình vận hành để tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp cũng như cho tương lai đất nước. Các em hãy mang những kiến thức ấy về gia đình, chia sẻ với bạn bè và vận dụng trong học tập, công việc sau này. Đó cũng là cách mỗi người góp phần xây dựng lối sống có trách nhiệm với cộng đồng và tương lai", ông Trần Thanh Tùng nhắn nhủ đến các bạn sinh viên.