Cán bộ và Nhân dân Buôn Đung 1 và Buôn Đung 2, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cùng chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Sức lan tỏa đáng trân trọng

Hơn hai thập niên qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã khẳng định vị trí trong đời sống xã hội. Báo cáo tổng kết 20 năm của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, giai đoạn 2003-2023, bình quân trên 87% khu dân cư tổ chức Ngày hội, trên 62% khu dân cư có “Bữa cơm đại đoàn kết”. Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI ghi nhận, giai đoạn 2023-2025, bình quân hằng năm 91% khu dân cư tổ chức Ngày hội, với hơn 38,2 triệu lượt người tham dự. Đó là sức lan tỏa đáng trân trọng.

Song giá trị Ngày hội không chỉ nằm ở số người dự. Đó là khi những gia đình ít gặp gỡ được ngồi lại bên nhau; cán bộ, đảng viên và bà con trao đổi về việc chung của khu dân cư, tổ dân phố; người gặp khó khăn được quan tâm, những tấm gương đẹp, những việc làm tử tế được ghi nhận. Từ vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đến hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà Đại đoàn kết... nhiều việc nhỏ góp phần hình thành niềm tin và trách nhiệm cộng đồng. “Bữa cơm đại đoàn kết” quý không ở mâm cao cỗ đầy mà ở sự chân tình, bình đẳng và sẻ chia.

Có thể khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư được tổ chức không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những câu chuyện đời thường mà còn là không gian để tinh thần dân chủ, sự đồng thuận và trách nhiệm cộng đồng được lan tỏa. Từ những thành quả trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội đến những việc làm thiết thực giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tất cả đều góp phần tạo nên sức mạnh từ cơ sở.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Đắk Lắk.

Ở đó, mỗi người dân vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng thành quả của tinh thần đoàn kết. Và cũng từ những khu dân cư bình dị ấy, niềm tin, sự gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Mặt trận được bồi đắp qua từng việc làm cụ thể. Để rồi, tinh thần đại đoàn kết không chỉ hiện diện trong một ngày hội, mà trở thành nguồn sức mạnh bền bỉ, đồng hành cùng đất nước trên chặng đường phát triển mới.

Không để ý kiến sau Ngày hội rơi vào im lặng

Nghị quyết Đại hội XI MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026–2031, xác định phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc là chương trình hành động quan trọng. Đây phải là định hướng xuyên suốt của Ngày hội trong giai đoạn mới.

Hướng dẫn số 11/HD-MTTW-BTT ngày 28/8/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định Ngày hội tổ chức chủ yếu tại khu dân cư, từ ngày 1/11 đến hết 18/11 hằng năm; phần lễ không quá 90 phút, chú trọng thảo luận, đề xuất giải pháp và tiếp thu, giải trình nội dung thuộc thẩm quyền. Yêu cầu đặt ra rất rõ: dành thời gian để dân nói, Mặt trận lắng nghe, người có trách nhiệm phản hồi. Kiến nghị vượt thẩm quyền phải được chuyển đúng nơi và thông tin lại kết quả, không để ý kiến sau Ngày hội rơi vào im lặng.

Nội dung Ngày hội cần xuất phát từ đặc điểm từng địa bàn. Khu dân cư đô thị có thể bàn về nếp sống văn minh, an toàn chung cư, không gian sinh hoạt chung; vùng nông thôn quan tâm môi trường, sản xuất, xây dựng nông thôn mới; vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo chú trọng giữ gìn bản sắc, gắn bó và chăm lo đời sống. Không có khuôn mẫu duy nhất cho mọi nơi. Ban Công tác Mặt trận cần cùng người dân lựa chọn những việc cụ thể, vừa sức, có thể đánh giá kết quả sau một năm.

Phần hội phải là không gian văn hóa cộng đồng, nơi nhiều lứa tuổi được tham gia. Tiết mục do người dân biểu diễn, trò chơi dân gian, sản phẩm địa phương, hoạt động tri ân, giúp đỡ người yếu thế thường có ý nghĩa hơn sự phô trương hình thức. Hướng dẫn mới khuyến khích phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, phòng tránh lừa đảo trên mạng; kết nối hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Có thể nói, tính mới của Ngày hội không nhất thiết ở quy mô lớn, mà ở khả năng đáp ứng nhu cầu đang thay đổi của cộng đồng.

Muốn vậy, cấp ủy lãnh đạo, chính quyền và các tổ chức thành viên phối hợp bằng những việc làm cụ thể, cùng tháo gỡ khó khăn; Ban Công tác Mặt trận chủ trì, kết nối, vận động chứ không làm thay Nhân dân. Việc đánh giá Ngày hội cũng cần chuyển từ số lượng và hình thức sang chất lượng đối thoại, mức độ tham gia tự nguyện, việc đã cam kết và kết quả thực hiện. Khu dân cư cùng nhau giải quyết việc chung, chăm lo người yếu thế, giữ nếp sống văn minh và tôn trọng ý kiến, nguyện vọng chính đáng của mỗi thành viên chính là nơi sức mạnh đại đoàn kết được bồi đắp bền bỉ nhất.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam vào năm 2030, nâng cao chất lượng Ngày hội càng có ý nghĩa sâu sắc. Truyền thống Mặt trận cần được tiếp nối không chỉ bằng ôn lại lịch sử, mà bằng sự đồng thuận được tạo dựng, niềm tin được củng cố và những việc tốt có thêm người chung tay. Khi người dân thấy mình được tôn trọng, lắng nghe và góp phần làm cho cộng đồng tốt đẹp hơn, Ngày hội sẽ thực sự là ngày hội của lòng dân, lan tỏa sức mạnh để cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.