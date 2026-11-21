Đặc sản địa phương được giới thiệu, quảng bá trong các hoạt động văn hóa

Sức sống văn hóa từ ngày hội

Tại các khu dân cư, không khí ngày hội được tạo nên từ sự chung tay của người dân trong từng phần việc, từ trang trí không gian, chuẩn bị ẩm thực đến tập luyện văn nghệ, tổ chức trò chơi dân gian. Mỗi người một việc, mỗi khu dân cư một sắc màu thể hiện tinh thần trách nhiệm, gắn bó của cả cộng đồng.

Tại xã Hải Ninh, nơi có 20 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, mỗi dân tộc mang sắc thái văn hóa riêng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng. Trong không gian ngày hội, những nét riêng được thể hiện qua gian trưng bày, món ăn truyền thống, trang phục, lời ca và các hoạt động giao lưu. Sự gặp gỡ giúp người dân hiểu hơn về phong tục, tập quán của các khu dân cư sau sáp nhập, từ đó thêm gắn bó, sẻ chia.

Chị Dụng Trịnh Tường Vi (thôn Phan Điền, xã Hải Ninh) chia sẻ: “Trong bối cảnh nhiều thôn vừa được sáp nhập, những hoạt động và mâm cơm đoàn kết càng có ý nghĩa, tạo cơ hội để mọi người hiểu nhau hơn, qua đó góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”.

Không khí ấy cho thấy sức hấp dẫn của ngày hội không chỉ nằm ở các nội dung thi tài mà còn ở sự tham gia tự nhiên, hào hứng của người dân. Từ người cao tuổi, phụ nữ đến đoàn viên, thanh niên, mỗi người đều tìm thấy niềm vui, sự đồng điệu trong các hoạt động chung. Những trò chơi dân gian như: nhảy sạp, đi xe đạp chậm, bịt mắt đập niêu, đẩy gậy, bóng chuyền, bóng bàn đến thi hát karaoke, biểu diễn dân ca, dân vũ, cồng chiêng… trở thành phương thức để các thế hệ gặp gỡ, trao truyền và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống.

Ở tuổi 74, ông Nguyễn Hồng (phường Phú Thủy), không ngần ngại đăng ký tham gia các hoạt động thể thao tại ngày hội. Ông cho biết: “Tôi rất vui khi được cùng bà con thi đấu bóng bàn. Đây là dịp để người lớn tuổi vận động, rèn luyện sức khỏe và gặp gỡ, trò chuyện với các thế hệ trong khu dân cư”.

Từ người cao tuổi, phụ nữ đến đoàn viên, mỗi người đều tìm thấy niềm vui trong các hoạt động chung

Phát huy nội lực và sự đồng lòng của người dân

Mỗi thôn một sắc màu, mỗi hoạt động một nét đặc trưng, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần đoàn kết, gắn bó và trách nhiệm với cộng đồng. Qua ngày hội, các thiết chế văn hóa cơ sở đều phát huy công năng, trở thành không gian sinh hoạt chung, nơi người dân có thể duy trì hoạt động rèn luyện, giao lưu thường xuyên hơn.

Đây cũng là hướng triển khai phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định Nhân dân là chủ thể sáng tạo, thực hành và thụ hưởng văn hóa. Phát triển văn hóa không chỉ dừng ở việc tổ chức các sự kiện hay đầu tư thiết chế, mà phải tạo môi trường để người dân được tham gia thường xuyên và có điều kiện phát huy những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Bên cạnh đó, việc gìn giữ bản sắc địa phương cũng được gợi mở theo hướng thiết thực hơn.

Ông Nguyễn Trung Hoài - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Ninh đánh giá, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn đang đi vào chiều sâu. Đây là bước đi quan trọng nhằm biến văn hóa thành nguồn lực nội sinh, trở thành sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm để Nhân dân cùng chung tay xây dựng quê hương.

Còn theo ông Nguyễn Minh Thảo - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hàm Thuận: Địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích người dân duy trì những nét đẹp truyền thống trong sinh hoạt hằng ngày, gắn với phát triển sản phẩm OCOP và các nghề truyền thống. Khi người dân trực tiếp tham gia gìn giữ, trao truyền và phát triển những giá trị ấy, văn hóa không chỉ hiện diện trong đời sống tinh thần mà còn trở thành nguồn lực đóng góp cho kinh tế - xã hội.

Từ sự gặp gỡ, sẻ chia đến ý thức gìn giữ bản sắc, cùng xây dựng môi trường sống tốt đẹp, các giá trị văn hóa đang được bồi đắp bằng chính sự đồng lòng của người dân. Đó là nền tảng để sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được vun đắp, hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng văn minh, phát triển.