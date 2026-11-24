Dấu mốc quan trọng này càng trở nên đặc biệt hơn, bởi đúng ngày này cách đây 80 năm (ngày 24/11/1946) đã diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tại hội nghị này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Điều này khẳng định tầm quan trọng của văn hóa không chỉ là nền tảng để phát triển con người mà còn giữ vai trò định hướng cho sự phát triển của đất nước.

Cũng bởi tầm quan trọng của văn hóa, một chủ trương mang tầm chiến lược đã được xác định rõ trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Ngày Văn hóa Việt Nam. Trên cơ sở đó, đã được Quốc hội thể chế hóa tại Nghị quyết số 28/2026/QH16, theo đó “ngày 24 tháng 11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương”. Không chỉ có thêm thời gian nghỉ ngơi, người dân còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm, khám phá và kết nối với những giá trị di sản dân tộc thông qua chính sách miễn, giảm phí, lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Khi được tạo điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa, mỗi người dân sẽ có thêm cơ hội nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào đối với văn hóa dân tộc, từ đó chủ động tham gia gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy trong cộng đồng và đến với bạn bè quốc tế.

Có thể khẳng định, trải qua tám thập kỷ, tư tưởng và thông điệp sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường, định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những giá trị ấy càng có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh và động lực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Theo dòng chảy lịch sử của dân tộc ta, văn hóa luôn là sợi dây kết nối cộng đồng, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí tự cường. Trong kháng chiến, văn hóa là vũ khí tinh thần, trong đổi mới, văn hóa trở thành nền tảng và nguồn lực để phát triển đất nước. Văn hóa không chỉ hiện diện trong di sản, lễ hội, nghệ thuật hay những giá trị truyền thống, mà còn được thể hiện trong cách ứng xử, lối sống, đạo đức, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên của mỗi con người. Trong hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, văn hóa còn trở thành “sức mạnh mềm” giúp quốc gia khẳng định vị thế, lan tỏa giá trị và chinh phục bạn bè quốc tế.

Những ngày này, không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đang lan tỏa sôi nổi tại nhiều địa phương trên cả nước với những hoạt động phong phú, thiết thực và giàu ý nghĩa. Văn hóa Việt Nam với sự đa dạng của 54 dân tộc, đây chính là kho tàng di sản phong phú về văn hóa. Khi được bảo tồn, phát huy bằng tư duy sáng tạo và phương thức hiện đại, những giá trị ấy có thể trở thành sản phẩm văn hóa, dịch vụ du lịch, thương hiệu sáng tạo và nguồn lực phát triển kinh tế.

Không chỉ trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng tích cực tổ chức các chương trình quảng bá, giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế. Sự hưởng ứng rộng khắp ấy là tín hiệu tích cực, cho thấy Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở một sự kiện mang tính kỷ niệm, mà đang từng bước trở thành ngày hội kết nối cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan tỏa bản sắc dân tộc và khẳng định sức sống của văn hóa Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam là bước tiến quan trọng về thể chế, nhưng ý nghĩa thực chất của ngày văn hóa phụ thuộc vào cách tổ chức và khả năng lan tỏa trong xã hội. Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm phát triển văn hóa mỗi ngày, là trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. “Sức mạnh mềm” không thể hình thành trong ngày một, ngày hai, càng không thể chỉ dừng ở việc giới thiệu những giá trị truyền thống, mà điều quan trọng là làm cho văn hóa sống động trong hiện tại, được phát huy và lan tỏa trong cộng đồng và tạo ra giá trị. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo, để văn hóa không chỉ gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn tạo ra tri thức mới, tài sản trí tuệ, sản phẩm, thị trường và sức mạnh mềm quốc gia”.