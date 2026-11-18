Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức Phát động toàn dân hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.Ảnh: PV

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Chỉ thị xác định Hội Phản đế Đồng minh phải bảo đảm tính công nông, đồng thời mở rộng tới các thành phần dân tộc để Mặt trận thực sự là tổ chức của toàn dân. Sự ra đời của Hội Phản đế Đồng minh đánh dấu bước trưởng thành trong nhận thức và chỉ đạo thực tiễn cách mạng của Đảng ta. Từ mốc son ấy, ngày 18/11 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam, là dịp để các thế hệ cán bộ Mặt trận và nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với tiến trình cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam không ngừng được củng cố, mở rộng với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi qua từng giai đoạn lịch sử, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ. Trong mọi hoàn cảnh, Mặt trận luôn là cầu nối tập hợp, đoàn kết nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường. Bước vào thời kỳ đổi mới, MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; mở rộng tập hợp, vận động nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La trao kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho Ủy ban MTTQ các xã.Ảnh: PV

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sâu rộng, kịp thời, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Đối với một tỉnh miền núi như Sơn La, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong củng cố sự đồng thuận, gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân. Với quy mô dân số hơn 1,4 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, hướng mạnh về cơ sở. Giai đoạn 2024 - 2026, toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 2.200 hội nghị tuyên truyền, thu hút hơn 120.000 lượt người tham gia; tổ chức trên 600 cuộc giám sát và hơn 130 hội nghị phản biện xã hội. Mô hình “Tháng nghe dân nói” từng bước phát huy hiệu quả; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được duy trì tại 100% khu dân cư, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng.

Vòng xòe đoàn kết tại Quảng trường Tây Bắc.Ảnh: PV

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hệ thống Mặt trận toàn tỉnh đã huy động trên 250 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa, hơn 3,6 triệu ngày công lao động và hàng chục nghìn mét vuông đất do nhân dân tự nguyện hiến để xây dựng các công trình giao thông, phúc lợi. Toàn tỉnh hiện duy trì 124 mô hình tự quản tại khu dân cư, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục là điểm nhấn trong hoạt động của Mặt trận. Giai đoạn 2024 - 2026, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tiếp nhận hơn 112 tỷ đồng; trên 45.200 suất quà Tết được trao tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí 15,44 tỷ đồng được phân bổ hỗ trợ xây mới 199 căn nhà, sửa chữa 17 căn nhà tạm, nhà dột nát. Trong công tác cứu trợ thiên tai, Ban Vận động Cứu trợ tỉnh đã vận động trên 302,4 tỷ đồng, phân bổ trên 292,7 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương, hộ gia đình bị thiệt hại; đồng thời trích trên 13 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động gần 26,5 tỷ đồng. Việc quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn quỹ được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh biên giới được triển khai thiết thực. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động trên 5,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 264 căn nhà tình nghĩa và trao tặng trên 11.000 suất quà cho các đối tượng chính sách. Công tác chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận đạt nhiều kết quả tích cực: 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sử dụng hệ thống điều hành; 100% Mặt trận cấp xã, phường xây dựng website, fanpage. Toàn tỉnh duy trì 857 Tổ công nghệ số cộng đồng với 2.528 đoàn viên, thanh niên nòng cốt và 315 mô hình Chi hội số, Gia đình số.

Thi kéo co trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng.Ảnh: PV

Các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng tích cực triển khai phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Trong 3 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã khơi dậy và giới thiệu trên 900 ý tưởng, sáng kiến khởi nghiệp; triển khai thực tiễn hơn 100 dự án thanh niên, hiện thực hóa 45 dự án khởi nghiệp; huy động trên 300.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các chiến dịch tình nguyện. Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh thực hiện trên 500 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ sinh kế cho hơn 1.200 hộ nghèo; triển khai nhiều mô hình, phần việc thiết thực.

Giai đoạn 2024 - 2026, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ thành lập mới 33 hợp tác xã nông nghiệp, 155 tổ hợp tác và 23 mô hình hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị. Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ trên 51.000 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 75 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”. Hội Cựu chiến binh tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát triển hơn 1.700 mô hình kinh tế, tăng cường hoạt động giúp nhau giảm nghèo bền vững. Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được mở rộng, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với các tỉnh Bắc Lào.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Mặt trận các cấp tỉnh Sơn La đã chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức, gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Phát huy vai trò trung tâm trong tập hợp, đoàn kết nhân dân, thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; chăm lo đời sống nhân dân; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.