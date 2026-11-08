Khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng
Những ngày này, không khí Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đã rộn ràng ở nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đáng nói, ngày hội năm nay diễn ra sau khi thành phố hoàn thành sắp xếp các thôn, tổ dân phố, khiến quy mô dân số và địa bàn ở nhiều nơi tăng gấp 2 - 3 lần. Vì vậy, việc duy trì sự gắn bó, quy tụ và tạo đồng thuận trong mỗi khu dân cư mới càng có ý nghĩa thiết thực.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoi-day-suc-manh-doan-ket-trong-cong-dong-246261108201316726.htm