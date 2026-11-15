Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết: MTTQ Hà Nội đổi mới vì lợi ích thiết thực của nhân dân

Ngày Văn hoá Việt Nam

Tối 14/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin”. Đây là sự kiện ý nghĩa nhằm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Bà Bùi Huyền Mai ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: HNP

Vun đắp truyền thống đoàn kết, nhân ái của Thủ đô nghìn năm văn hiến

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, ngày 18/11/1930, Hội Phản đế Đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Suốt chặng đường 96 năm qua, Mặt trận luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ sức mạnh lòng yêu nước, góp phần to lớn vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất và công cuộc đổi mới, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố luôn phát huy tốt vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, giám sát và phản biện xã hội, góp phần tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Đặc biệt, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận năm nay còn gắn liền với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tiếp tục khẳng định văn hóa là sức mạnh nội sinh và nền tảng tinh thần quan trọng của Hà Nội.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Mặt trận Tổ quốc thành phố xác định trọng tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, khơi dậy tinh thần tự quản và khát vọng cống hiến xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Bữa tiệc nghệ thuật kết hợp công nghệ hiện đại

Chương trình chính luận nghệ thuật “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin” được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, nghệ thuật biểu diễn và công nghệ sân khấu tiên tiến.

Ca khúc “Viết tiếp trang sử Mặt trận Tổ quốc Hà Nội” mở đầu Chương trình nghệ thuật. Ảnh: HNP

Điểm nhấn thị giác ấn tượng là màn trình diễn công nghệ hologram với chủ đề “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, tái hiện sống động những mốc son lịch sử vẻ vang suốt chiều dài 96 năm, kết nối niềm tự hào truyền thống với trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Mạch cảm xúc của đêm diễn được dẫn dắt qua 3 chương nghệ thuật đặc sắc:

Chương I - "Giang sơn gấm vóc": Đưa người xem trở về cội nguồn và vẻ đẹp quê hương qua các tác phẩm Đất nước lời ru, Non nước hữu tình, cùng sự tôn vinh tiếng mẹ đẻ qua ca khúc Thương ca tiếng Việt và tiết mục Thư pháp.

Chương II - "Đất nước tình yêu": Lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng và tình yêu Tổ quốc qua những bài ca quen thuộc như Hà Nội niềm tin hy vọng, Đất nước tình yêu, Một rừng cây, một đời người, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui và Bài ca tôm cá. Hình ảnh những hàng đước ken dày tạo nên cánh rừng chắn sóng vững chãi trở thành ẩn dụ sâu sắc cho sức mạnh của sự đồng lòng, chung sức.

Chương III - "Xin chào tương lai Hà Nội": Khắc họa nhịp thở đương đại và diện mạo chuyển mình của Thủ đô nghìn năm văn hiến với Hoàn Kiếm, Sóng đàn Hà Nội, liên khúc Tình yêu Hà Nội - Hà Nội mùa Thu, gửi gắm niềm tin và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Hà Nội trong tương lai.

Đêm nghệ thuật đã khép lại trọn vẹn, lan tỏa thông điệp: Đại đoàn kết toàn dân tộc bắt nguồn từ những việc làm dung dị, trách nhiệm hàng ngày của mỗi người dân, cùng hướng về một niềm tin xây dựng Thủ đô văn minh, đất nước phồn vinh, hùng cường.