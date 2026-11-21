Nhân dân thôn Nhân Sơn, xã Nga An tham gia dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy, Bí thư chi bộ thôn Nhân Sơn, cho biết: “Sau khi sáp nhập thôn Nhân Sơn 2 và thôn Ngưu Sơn thành thôn Nhân Sơn, chi bộ, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường hàng ngày. Đặc biệt, vào ngày chủ nhật tuần cuối tháng, bà con cùng nhau tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư. Cùng với đó, thôn chú trọng vận động người dân đóng góp kinh phí, ngày công để đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội".

Những việc làm phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người dân nên được mọi người trong thôn tích cực hưởng ứng. Từ sự đồng thuận ấy, chỉ sau thời gian ngắn sáp nhập, Nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp để chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn; bê tông hóa tuyến đường vào nghĩa trang; sửa chữa, nâng cấp tuyến đường điện chiếu sáng dọc các tuyến đường thuộc thôn Ngưu Sơn (cũ)... với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Cùng với xây dựng cảnh quan, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia, hiện nay tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 90,3%.

Không chỉ tại thôn Nhân Sơn mà phong trào thi đua được lan tỏa sâu rộng tại 12/12 thôn trên địa bàn xã. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nga An Đào Tuấn Thiên, cho biết: “Để các phong trào thi đua lan tỏa, Ủy ban MTTQ xã Nga An đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với tình hình thực tế tại địa phương”.

Nổi bật là cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân. Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với các đoàn thể thực hiện hiệu quả mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” ở 12/12 thôn. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo luôn được MTTQ xã quan tâm thực hiện thường xuyên. Không chỉ trao quà trong những dịp lễ, tết, mà từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ xã đã hỗ trợ 80 triệu đồng/gia đình để xây dựng ngôi nhà mới, giúp các hộ có nơi ở kiên cố, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với MTTQ, các tổ chức đoàn thể cũng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để thực hiện nhiều mô hình, phong trào thiết thực. Hội LHPN xã duy trì hiệu quả mô hình: “Túi tiền tiết kiệm”, “Ngôi nhà xanh”, “Nhà sạch - vườn đẹp”, các câu lạc bộ “5 không, 3 sạch, 3 an”; duy trì 12 câu lạc bộ vệ sinh môi trường ở 12 thôn. Hội đã vận động các hội viên trồng mới 1,7km cây chuỗi ngọc; chăm sóc đường hoa, hàng rào xanh 12/12 chi hội, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở khu dân cư.

Đoàn thanh niên xã tích cực phối hợp với các nhà trường tổ chức vệ sinh môi trường tại các khu vực đài tượng niệm, di tích lịch sử và các tuyến đường thanh niên tự quản của xã ít nhất 1 lần/tuần. Phong trào ngày thứ 7 xanh, chủ nhật sạch tiếp tục được duy trì, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn tích cực hỗ trợ người dân tích hợp thông tin an sinh xã hội, BHYT trên ứng dụng VNeID, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số, góp phần đưa chuyển đổi số gần hơn với người dân. Hội cựu chiến binh xã thành lập 12 tổ tự quản, đảm nhận 19 tuyến đường giao thông nông thôn về xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Từ những việc làm thiết thực, sáng tạo, sát với tình hình thực tế tại địa phương, các phong trào thi đua trên địa bàn xã Nga An ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống của người dân. Khi mỗi người dân ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình và tự nguyện chung tay vì lợi ích cộng đồng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.